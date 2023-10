DIRETTA/ Verona Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (28 ottobre 2023)

DIRETTA VERONA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Verona Atalanta Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche di gialloblù e nerazzurri nella prima parte del campionato Primavera 1. Il Verona Primavera vanta 9 punti in classifica, che sono stati frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle prime sette giornate di campionato, un rendimento equilibrato come infatti è pure il valore della differenza reti, che è positiva di un soffio (+1) perché i gol segnati sono undici e quelli subiti invece arrivano a dieci.

Sta invece soffrendo forse più del previsto l’Atalanta Primavera, che dopo le prime sette giornate ha raccolto 8 punti in classifica, maturati tramite due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte, mentre la differenza reti dei nerazzurri bergamaschi in campionato è esattamente pari a zero, frutto di undici gol segnati e naturalmente altrettanti al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Verona Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Atalanta Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Verona Atalanta Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Verona Atalanta Primavera, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso il Sinergy Stadium di Verona sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Scaligeri solidi e imbattuti nelle ultime 4 partite, con 3 pareggi e una vittoria: nell’ultima sfida disputata dal Verona è uscito un pareggio sul difficile campo del Cagliari, con i gialloblu che si sono avvicinati alla parte alta della classifica.

Dopo due sconfitte consecutive l’Atalanta è tornata a muovere la classifica, pareggiando in casa contro il Bologna: avvio di stagione comunque problematico per i bergamaschi, al momento appena sopra la zona play out e senza vittoria da 4 turni consecutivi in campionato. L’ultimo precedente nel torneo Primavera disputato in casa del Verona tra le due formazioni risale al 16 aprile scorso ed è terminato 2-1 per i veneti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Regonesi; Martinelli, Riccio, Manzoni; Bonanomi; Castiello, Vlahovic.

VERONA ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











