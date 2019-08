Video/ Verona Bologna (1-1): highlights e gol, Veloso risponde a Sansone (Serie A)

Nel video di Verona Bologna analizziamo la partita giocata per la prima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi le formazioni di Hellas Verona e Bologna non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo la partita si mette quasi subito in salita per i padroni di casa che rimangono in inferiorità numerica a partire dal 13′ a causa del cartellino rosso diretto rimediato da Dawidowicz con un fallo che vale pure il calcio di rigore in favore degli ospiti. Ci pensa quindi Sansone a trasformare dal dischetto per il gol del vantaggio al 15′ ma i rossoblu non sfruttano la situazione e, nel finale di frazione al 36′, Veloso trova il pareggio direttamente su calcio di punizione. Nel corso del secondo tempo la squadra di mister Mihajlovic non appare abbastanza concreta una volta arrivata a ridosso dell’area di rigore veneta ed i gialloblu ne approfittano anzi per tentare il colpaccio con un paio di sortite offensive. Il punto conquistato dopo la prima giornata di campionato permette sia all’Hellas Verona che al Bologna di salire a quota un punto nella classifica di Serie A.

VIDEO VERONA BOLOGNA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge chiaramente come il Bologna avrebbe senz’altro dovuto sfruttare in modo migliore la situazione di superiorità numerica in cui si è trovato per oltre 75 minuti, avendo per esempio conquistato il possesso palla con il 77%, supportato pure da un maggior numero di passaggi: 449 contro 103 appoggi completati. In fase offensiva fa poi riflettere il 14 a 5 per i rossoblu nelle conclusioni totali, delle quali però soltanto 5 a 2 indirizzate nello specchio della porta avversaria. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bologna è stata la squadra più scorretta a fronte del 13 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Henderson, oltre ad aver espulso Dawidowicz con un rosso diretto, da un lato, Denswil, Destro e Dijks dall’altro.

VIDEO VERONA BOLOGNA: IL TABELLINO

Hellas Verona-Bologna 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 15′ RIG. Sansone(B); 36′ Veloso(H).

HELLAS VERONA Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic, Zaccagni(16′ Bocchetti), Verre(49′ Amrabat), Tutino. A disp.: Berardi, Radunovic, Marrone, Pazzini, Traore, Tupta, Gunter, Danzi, Empereur, Adjapong. All.: Juric.

BOLOGNA Skorupski, Denswil, Orsolini, Sansone(54′ Santander), Tomiyasu, Poli, Soriano, Danilo, Palacio(70′ Destro), Dijks, Michael(77′ Dzemaili). A disp.: Da Costa, Sarr, Krejci, Bani, Mbaye, Skov Olsen, Corbo, Schouten, Svanberg. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Antonio Giua (Olbia).

Ammoniti: 17′ Henderson(H); 65′ Denswil(B); 80′ Destro(B); 88′ Dijks(B).

Espulsi: 13′ Dawidowicz(H).

VERONA BOLOGNA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





