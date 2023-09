Video/ Verona Bologna Primavera (1-1) gol e highlights: Byar risponde a Diao (22 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA BOLOGNA PRIMAVERA, LA PARTITA

Verona e Bologna si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Diao e Byar. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Nwanege serve Diao Balde che supera Hodzic e calcia, la sfera termina solo sull’esterno della rete. La sblocca il Verona! Svoboda perde la sfera al limite dell’area, Diabo Balde la recupera si inserisce in area e supera Bagnolini. Byar prova subito a riprenderla con un destro dal limite dell’area, la sfera sfiora il palo. D’Agostino la mette in mezzo, Vermasen ci arriva di testa ma non inquadra lo specchio. Vermesan si prende il secondo giallo e viene espulso, resta in dieci uomini il Verona! Termina la prima frazione di gara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Diretta tv: riecco Pulisic! (Serie A 5^ giornata, 22 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA BOLOGNA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Nwanege pericoloso, la sua conclusione sfiora il palo. Ravaglioli scende sulla fascia e crossa, Toniolo blocca la sfera in due tempi. Ravaglioli per Rosetti che da fuori area non trova la porta! Pareggia il Bologna! Mischia in area con la conclusione finale di Byar rasoterra che non lascia scampo a Toniolo. Mangiameli ha sui piedi la sfera del sorpasso ma in area calcia male e spreca. Menegazzo scambia e calcia, Toniolo esce bene e respinge. Rosetti calcia dalla distanza ma non trova la porta. Il match termina in parità.

Diretta/ Verona Bologna (risultato finale 0-0): i gol non arrivano (Serie A, 18 settembre 2023)

IL TABELLINO DI VERONA BOLOGNA PRIMAVERA

Reti: 13′ Diao, 71′ Byar

HELLAS VERONA: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè (dall’83’ Szimionas), D’Agostino (dal 90’+2′ Ventura), Dalla Riva, Cisse, De Battisti; Diao, Vermesan

A disposizione: Ravasio, Marchetti, Agbonifo, Doucoure, Caneva, Valenti, Trevisan, Fagoni, Pavanati

Allenatore: Paolo Sammarco

BOLOGNA: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic (dal 90’+7′ Nesi), Rosetti, Svoboda (dal 46′ Ravaglioli), Bynoe (dal 20′ Carretti), Mercier, Baroncini, Mukelenge, Byar, Mangiameli (dal 79′ Tonin)

A disposizione: Pessina, De Falco, Cesari, Busato, Idaro, Schiavoni, Lai

Allenatore: Luca Vigiani

Diretta/ Genoa Verona Primavera (risultato finale 3-0): decisivo il rosso a Rigo! (17 settembre 2023)

Arbitro: Davide Gandino (Sez. AIA di Alessandria)

Assistenti: Nicola Morea (Sez. AIA di Molfetta), Damiano Caldarola (Sez. AIA di Asti)

NOTE. Ammoniti: Rosetti, Svoboda, D’Agostino, Hodzic, Calabrese. Espulso: Vermesan

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA BOLOGNA PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA