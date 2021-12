Video/ Verona Cagliari (0-0): highlights, nessun gol al Bentegodi! Serie A

VIDEO HELLAS VERONA-CAGLIARI (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi le formazioni di Hellas Verona e Cagliari si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Tudor a cercare di prendere in mano le redini del match sebbene siano gli ospiti allenati da mister Mazzarri ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva intorno al 5′ con uno spunto di Caprari.

Probabili formazioni Bologna Roma/ Quote, pochi i dubbi di Mihajlovic

I veneti replicano al 7′ mettendo i brividi alla retroguardia avversaria calciando largo fuori dallo specchio della porta non di molto con Bellanova. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu provano a spezzare l’equilibrio sollecitando Montipò con Nandez al 33′ oltre a sparare sull’esterno della rete direttamente su calcio di punizione con Lykogiannis al 36′.

Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote, Motta ripropone Sala dal 1^ minuto

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i mastini attaccano con Simeone al 55′ ed al 59′ e pure con Barak al 57′, senza centrare il bersaglio o dovendo fare i conti con Radunovic tra i pali. Nell’ultima parte dell’incontro gli scaligeri si vedono sfuggire la possibilità del colpaccio con il palo centrato da Dawidowicz al 69′ e quando il tiro del subentrato Lasagna viene deviato sull’esterno della rete nel recupero al 90’+2′.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gunter, Simeone, Lazovic e Tudor da un lato, Keita e Caceres dall’altro. Il punto conquistato in questo quindicesimo turno di campionato permette rispettivamente al Verona di salire a quota 20 ed al Cagliari di portarsi a 9 punti nella classifica della Serie A.

Probabili formazioni Genoa Milan/ Quote, spazio ancora per Ibrahimovic titolare

IL TABELLINO

Hellas Verona-Cagliari 0 a 0

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini(46′ Casale); Faraoni, Ilic(78′ Tameze), Miguel Veloso(78′ Bessa), Lazovic; Barak, Caprari; G. Simeone(78′ Lasagna). Allenatore: Igor Tudor.

CAGLIARI (4-4-2) – Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis(86′ Zappa); Bellanova, A. Grassi(82′ Strootman), Nandez, Dalbert(74′ Marin); Joao Pedro, B. Keita(74′ Pavoletti). Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova).

Ammoniti: 35′ Gunter(V); 49′ Simeone(V); 51′ Tudor(V); 51′ Keita(C); 51′ Lazovic(V); 88′ Caceres(C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO VERONA CAGLIARI, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA