Video/ Verona Lecce (2-2) gol e highlights: Djuric salva gli scaligeri di testa (27 novembre 2023)

Verona e Lecce si dividono la posta in palio grazie alle reti di Oudin, Ngonge, Gonzalez e Djuric. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Due gialli nei primi cinque minuti di gara, Duda per fallo su Dorgu e lo stesso Dorgu che ferma con le cattive Ngonge. Ci prova Ngonge su punizione, la sfera termina oltre la traversa. Djuric innesca Ngonge che supera il diretto avversario e calcia, respinge, in maniera non perfetta, Falcone. Sansone va via con il tacco e calcia, la sfera termina sull’esterno della rete. Banda prova l’azione personale, ottima la chiusura di Terracciano. Ngonge la mette in mezzo, arriva di gran carriera Folorunsho che calcia ma non trova la porta. Banda si becca il giallo dopo aver scalciato da terra Folorunsho. Rimpallo con Folorunsho, calcia Oudin, bravo Montipò a metterla in angolo. Ancora pericoloso il Lecce con Banda, tiro a giro che sfiora il palo. La blocca il Lecce con Oudin! Hien sbaglia il rinvio e serve Oudin, il centrocampista calcia dai trenta metri e non lascia scampo a Montipò, gran gol. Lecce ad un passo dal raddoppio! Conclusione forte di Banda, bravo Montipò nella respinta. Verona in grande difficoltà ora. Ngonge! Pareggia il Verona! Errore della difesa salentina con Dorgu, Djuric innesca Ngonge che supera Falcone sul suo palo! Termina la prima frazione di gara.

Nei salentini dentro Gallo per Dorgu, Oudin ci prova su punizione, la sfera termina tra le braccia di Montipò. Banda ci prova dal limite dell’area, palla alta. Bella punizione di Ngonge, Falcone si rifugia in calcio d’angolo. Duda calcia fortissimo dalla distanza, Falcone compie un grandissimo intervento e respinge. Gonzalez! Lecce di nuovo avanti! Il centrocampista calcia dalla media distanza, la leggera deviazione fortuita di tacco di Lazovic spiazza Montipò. Bel cross di Terracciano con Ngonge che si esibisce in rovesciata, sfera fuori di nulla. Djuric! La riprende il Verona! Terracciano la mette in mezzo da punizione, Djuric anticipa tutti e di testa supera Falcone. Verona ad un passo dal vantaggio! Falcone si supera prima su Ngonge che colpisce di testa e poi su Duda! Bonazzoli serve Lazovic, tiro centrale respinto da Falcone, Ngonge poi colpisce troppo debolmente. Sponda di Djuric in area, Bonazzoli non riesce nell’impatto vincente. Termina il match.

IL TABELLINO DI VERONA LECCE

RETI: 30′ Oudin (L), 41′ Ngonge (V), 69′ Gonzalez (L), 77′ Djuric (V)

VERONA (4-3-3): Montipò, Terracciano, Amione (90+1′ Coppola), Hien, Tchatchoua, Folorunsho, Suslov (75′ Bonazzoli), Duda, Mboula (61′ Lazovic), Djuric, Ngonge. A disp. Berardi, Perilli, Doig, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Serdad, Cabal, Charlys. All. Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (46′ Gallo), Gonzalez, Blin, Oudin (87′ Rafia), Banda (90+1′ Venuti), Krstovic (65′ Piccoli), Sansone (65′ Strefezza). A disp. Brancolini, Samooja, Berisha, Listkowski, Faticanti, Dermaku, Touba. All. D’Aversa.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Berti-Bottegoni; IV Ayroldi; VAR Marini-Maggioni).

NOTE: Ammoniti Duda (V), Dorgu, Banda (L). Rec. 0′ pt, 4′ st.

