DIRETTA/ Verona Lecce video streaming tv: meglio l’Hellas in epoca recente (Serie A, 27 novembre 2023)

DIRETTA VERONA LECCE: I TESTA A TESTA

Per prepararci al meglio alla diretta di Verona Lecce, diamo un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre. I precedenti tra scaligeri e pugliesi sono stati fin qui 45 con i veronesi capaci di portare a casa il match 18 volte contro le 15 del Lecce. I pareggi invece sono stati 12. Gli ultimi incontri tra queste due squadre, andati in scena quest’anno a gennaio e maggio, sono finiti rispettivamente 1-0 (Ngonge) e 2-0 (Depaoli e Lazovic), entrambe le volte per l’Hellas. Per trovare un successo leccese contro il Verona bisogna tornare al 26 febbraio 2019, in Serie B. In quel caso decisivi ii gol di La Mantia e Lucioni che resero inutile il gol del definitivo 2-1 di Laribi.

In questa gara, prevalentemente giocata in Serie B, esistono tre precedenti di Coppa Italia. Il primo del 1983, nel Gruppo 5, con il successo per 2-0 del Verona. Nel 1991 invece le due compagini si affrontarono al secondo turno in queste due gare valevoli per andata e ritorno. Nel primo atto, il Lecce vinse 1-0 ma al ritorno il Verona decise di dominare vincendo 5-0 e strappando il pass per il turno successivo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VERONA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lecce non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa tredicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

VERONA LECCE: HELLAS PER USCIRE DAI GUAI!

Verona Lecce, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo un inizio molto promettente, la squadra salentina ha stabilizzato la sua posizione a metà classifica, mantenendo una distanza di sicurezza dal terzultimo posto, che rappresenta la soglia di retrocessione in Serie B, recriminando anche per il gol della vittoria annullato nell’ultimo pareggio contro il Milan.

Al contrario, i padroni di casa stanno attraversando un periodo completamente diverso, con sei sconfitte consecutive in campionato e Coppa Italia, con l’ultimo ko in campionato arrivato sul campo del Genoa prima della sosta. Nonostante abbiano conquistato sei punti nelle prime due giornate di campionato, ora si fermano a quota 8. La sfida si prospetta già decisiva, specialmente in caso di vittoria degli ospiti scaligeri.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic, Doig; Bonazzoli, Djuric. Risponderà il Lecce allenato da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda.

VERONA LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

