Video/ Verona Roma (3-2) highlights e gol: esordio con il botto per Tudor

Esordio con il botto di Tudor sulla panchina del Verona, come possiamo ammirare grazie agli highlights di Verona Roma 3-2. Gli scaligeri vincono in rimonta sulla Roma di Mourinho grazie alle reti siglate da Barak, Caprari e Faraoni. La Roma era andata in vantaggio grazie ad un gioiello di Pellegrini per poi riprenderla per l’autogol di Ilic. Ma Faraoni, anche lui con un grande gol, ha regalato i tre punti al Verona. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Simeone raccoglie palla e si gira, sfera fuori di un soffio. Nowakowski a muro per il 9-5, prova a scappare la Polonia. Cristante prova a servire Shomurodov che sbaglia il passaggio per Abraham. Punizione battuta da Pellegrini, arriva Cristante di testa che trova la traversa! Veretout si prende il giallo per proteste. Abraham si ferma per un problema muscolare, vediamo se riuscirà a continuare. L’ex Chelsea si rialza, tira un sospiro di sollievo Mourinho. Ci avviciniamo alla mezzora di gioco, non si sblocca il match. Lazovic pericoloso, il tiro da fuori non trova la porta di pochissimo. Fallo di Faraoni su Zaniolo, arriva il giallo per lui. Pellegrini! La sblocca la Roma! Il centrocampista serve Karsdorp che scambia, Pellegrini con il tacco sigla un grandissimo gol. La prima frazione termina con la Roma in vantaggio per una rete a zero sul Verona.

Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: Italiano senza Castrovilli!

VIDEO VERONA ROMA: SECONDO TEMPO

Barak! Arriva il pareggio del Verona! Pallone in profondità per Caprari che crossa con Mancini che devia su Rui Patricio, arriva Barak che non sbaglia. Lo stesso Barak commette un fallo tattico su Calafiori e si prende il giallo. Caprari! La ribalta il Verona! Appoggio di Ilic per Caprari che punta Mancini e poi la piazza nell’angolino! Autogol di Ilic! Pellegrini la mette in mezzo con il centrocampista che la tocca male e trafigge il suo portiere! Faraoni! Ritorna avanti il Verona con l’esterno! Simeone si allarga e serve Faraoni che controlla la sfera e trova un tiro al volo pazzesco per il nuovo vantaggio del Verona! Stiamo assistendo ad una partita bellissima. Giallo per Cristante dopo l’intervento in ritardo. Kalinic fa la sponda per Caprari, il suo tiro a botta sicura trova la grandissima parata di Rui Patricio! Giallo ad Hongla che allarga troppo il braccio. Carlos Perez da fuori area, respinge bene Montipò. El Shaarawy ci prova ma non trova la porta. Termina il match! Il Verona batte la Roma per tre reti a due, grandissimo esordio di Tudor sulla panchina scaligera.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Parità tra Juve e Milan, diretta gol live

IL TABELLINO

RETI: 35′ Pellegrini 49′ Barak 53′ Caprari 57′ A. Ilic 62′ Faraoni

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 17 Ceccherini (45′ Magnani); 5 Faraoni, 14 Ilic, 7 Barak, 8 Lazovic (82′ Casale); 24 Bessa (64′ Tameze); 10 Caprari (77′ Hongla), 99 Simeone (64′ Kalinic). A disp:. 1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 16 Casale, 15 Cetin, 76 Hongla, 11 Lasagna, 18 Cancellieri, 9 Kalinic, 32 Ragusa. All. Igor Tudor

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio, 2 Karsdorp (77′ Smalling), 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori (77′ Borja Mayoral); 17 Veretout (65′ Perez), 4 Cristante; 22 Zaniolo (65′ El Shaarawy), 7 Pellegrini, 14 Shomurodov (65′ Mkhitaryan) ; 9 Abraham. A disp.: 67 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Reynolds, 6 Smalling, 65 Tripi, 8 Villar, 92 El Shaarawy, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan, 11 Perez, 21 Mayoral. All.: José Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI/ Diretta tv, Gotti conferma Pussetto e Deulofeu

Arbitro: MARESCA della sez. di Napoli

AMMONIZIONI: 17′ Veretout 30′ Faraoni 71′ Cristante 83′ Hongla 85′ Casale

VIDEO VERONA ROMA





© RIPRODUZIONE RISERVATA