Diretta Verona Sassuolo/ Streaming video DAZN: esordio per le due outsider (Serie A)

DIRETTA VERONA SASSUOLO: MATCH INTRIGANTE AL BENTEGODI

Verona Sassuolo, che sarà in diretta alle ore 18:30 di sabato 21 agosto, va in scena allo stadio Bentegodi e vale per la prima giornata di Serie A 2021-2022: torna dunque il massimo campionato, qui e a San Siro le prime gare di un torneo che potrebbe essere, finalmente, quello del ritorno alla normalità. Intanto abbiamo un match davvero intrigante: negli ultimi anni Verona e Sassuolo hanno dimostrato di poter essere le grandi outsider del campionato, anche in corsa per un posto in Europa. Entrambe però hanno cambiato allenatore: addio a Ivan Juric e Roberto De Zerbi, in gialloblu il grande ex Eusebio Di Francesco a caccia di riscatto dopo gli ultimi esoneri.

Il Sassuolo è invece stato affidato (vincendo la concorrenza della Sampdoria) ad Alessio Dionisi, giovane e reduce dalla promozione con l’Empoli (dopo l’ottimo lavoro a Imola) e ora in cerca di belle conferme, sapendo che la sfida non sarà affatto semplice ma è certamente di quelle belle da affrontare. Attendiamo allora che la diretta di Verona Sassuolo ci faccia compagnia; possiamo intanto valutare quali saranno le prime scelte da parte di questi due tecnici, e allora tuffiamoci nell’atmosfera della partita leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma come l’anno scorso gli orari di questi match saranno definiti e quello di cui stiamo parlando non rientra nella programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

È interessante notare che per il momento Dionisi prosegue il lavoro di Juric: sarà un 3-4-2-1 il modulo in Verona Sassuolo, quello che ha fatto volare l’Hellas del tecnico croato. Montipò è il nuovo portiere, davanti a lui è cambiato poco con Ceccherini a comandare una difesa completata da Gunter e Magnani, poi ancora Faraoni e Lazovic che agiranno sulle corsie esterne accompagnando Miguel Veloso e Tamèze. Davanti, Barak e Zaccagni supportano Kalinic: per ora, il Verona ha cambiato soltanto l’estremo difensore e questo potrebbe essere un vantaggio.

Dionisi deve fare i conti con le indisponibilità di Kyriakopoulos e Obiang: nel suo 4-2-3-1 allora Rogério fa il terzino sinistro e in mediana, partito Locatelli (che dopo la lunga telenovela ha firmato per la Juventus), Matheus Henrique sembra essere favorito sul veterano Magnanelli. In porta va ovviamente Consigli, Chiriches e Gian Marco Ferrari i centrali con Toljan laterale basso a destra; poi Domenico Berardi e Boga esterni sulla trequarti, Djuricic invece in posizione centrale a supporto di Ciccio Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per un pronostico su Verona Sassuolo: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,65 volte quanto puntato, allo stesso modo siamo ad un valore di 2,65 per il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

