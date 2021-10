Video/ Verona Spezia (4-0) gol e highlights: goleada per l’Hellas al Bentegodi!

Il Verona vince 4-0 in casa contro lo Spezia, un trionfo per l’Hellas davanti al pubblico amico del Bentegodi, come osserviamo nel video Verona Spezia 4-0. Tutto facile per gli uomini di Tudor in vantaggio di tre gol prima dell’intervallo grazie alle reti di Simeone, Faraoni e Caprari. Nella ripresa chiude i conti Bessa. In classifica gli scaligeri balzano al 12esimo posto con 8 punti. I liguri restano invece a quota 4 in penultima posizione. Nel prossimo turno di Serie A i bianconeri avranno uno scontro diretto in casa con la Salernitana mentre l’Hellas sarà ospite del Milan. CLICCA QUI PER IL VIDEO VERONA SPEZIA

Video/ Virtus Francavilla Taranto (0-0) highlights: Maiorino sbaglia un rigore

VIDEO VERONA SPEZIA: SINTESI PRIMO TEMPO

Verona in campo con il 3-4-2-1. Montipò in porta, difesa con Dawidowicz, Günter e Casale. A centrocampo da destra verso sinistra Faraoni, Bessa, Ilic e Lazovic mentre in attacco ci sono Barák, Caprari e Simeone, unica punta. Thiago Motta sceglie il 4-3-3. Tra i pali Zoet, difesa con Amian, Nikolaou, Hristov e Bastoni. In mediana spazio a Verde, Ferrer e Gyasi; in attacco troviamo Manaj, Antiste e Podgoreanu. L’arbitro designato per la partita è Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Preti e Affatato e dal IV uomo Santoro. Alla postazione VAR Ghersini, con assistente De Meo. Gyasi prova subito a sfondare sulla sinistra, ma si allunga troppo la sfera, trascinandola oltre la linea di fondo. Bella giocata di Caprari, che salta secco Hristov e viene steso. Si continua a giocare perché il pallone è buono per Lazovic, cross dal fondo ribattuto da Verde in angolo. Il risultato si sblocca al quinto. Su calcio d’angolo pallone toccato per Ilic. Traversone al bacio per Simeone, che si arrampica su Amian e di testa spinge il pallone in fondo alla rete. Verona subito in vantaggio. Ci prova Verde. La reazione dello Spezia sul mancino del suo numero 10: sinistro a giro dell’ex Toro, Montipò alza la palla sopra la traversa. Al 16esimo il Verona raddoppia. Azione corale bellissima degli scaligeri. Caprari scucchiaia in area per Faraoni sul secondo palo: piattone di prima intenzione volante dell’esterno gialloblù, che trova l’angolino lontano per il 2-0.

Risultati Serie A, classifica/ Gran colpo del Milan a Bergamo: Pioli resta secondo!

Lo Spezia prova a rispondere, Manaj centra la traversa. Sugli sviluppi di un piazzato l’ex Inter anticipa tutti e di testa manda sul legno. La sfera poi torna buona proprio per Manaj, che da due passi non inquadra clamorosamente lo specchio della porta. Problemi fisici per Gunter dopo un colpo subito alla testa. Si ferma il gioco ed entra lo staff sanitario. Il difensore viene fasciato e può proseguire il match. Amian regala palla a Simeone e l’Hellas Verona riparte. L’ex Cagliari sprinta, poi viene chiuso ed è costretto a tornare indietro. Si torna al giropalla. Ammonito Caprari. Ci riprova lo Spezia. Verticalizzazione diretta verso Manaj, bravo a prendere posizione in area: sinistro di prima intenzione, Montipò respinge in angolo. Risposta veronese. Caprari riceve tra le linee, si gira ed esplode il destro: mura la difesa dello Spezia. Il Verona prova a controllare il match. Motta prova a scuotere i suoi. Palla in profondità per Manaj, Gunter chiude bene, evitando anche il calcio d’angolo. Salva Ferrer commette un fallo tattico su Caprari e si becca il cartellino giallo. Al 43esimo arriva il 3-0. Ilic recupera palla a centrocampo, Simeone la porta fino al limite dell’area. Scarico per Caprari e tiro a giro del numero 10: un arcobaleno che s’infila nell’angolo lontano, senza dare scampo a Zoet. La rete dell’ex Samp arriva poco prima del duplice fischio: fine primo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote, Kessie titolare contro la sua ex squadra

VIDEO VERONA SPEZIA: SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzioni per l’Hellas Verona: fuori Faraoni e Gunter, dentro Cetin e Ceccherini. Anche Thiago Motta opera una sostituzione durante l’intervallo: esce Amian, entra Sher. Prova a risollevarsi lo Spezia. Gyasi manda Bastoni sul fondo. Traversone sul primo palo, ma Manaj è sul secondo: facile per l’Hellas ribattere via. Ritmi bassi in quest’avvio di ripresa, ma sono gli ospiti a provare a tenere il pallino del gioco, alla ricerca di un gol che possa riaprire la partita. Al 54esimo ci prova Verde. Prima conclusione del secondo tempo: imbucata per l’ex Toro, che incrocia il mancino ma spedisce a lato. Poco dopo Salva Ferrer va al traversone dalla destra. Sul rinvio del difensore Gyasi prende la palla in faccia e l’arbitro ferma il gioco. Caprari scarica su Ilic, che si sposta la palla sul mancino, ma trova l’opposizione di Gyasi. Doppio cambio per gli ospiti: escono Antiste e Podgoreanu, entrano Nzola e Strelec. Sostituzione anche per l’Hellas Verona: esce Caprari, al suo posto Tameze. Lancio profondo per Nzola, che tiene nel duello con Casale. Lo smistamento per Strelec però è impreciso e l’Hellas recupera palla.

Cambio per i veneti: fuori Casale, dentro Magnani. Al 72esimo l’Hellas cala il poker. Barak fa ripartire l’Hellas Verona servendo Bessa, che poi si mette in proprio: progressione, lo Spezia arretra, lui si prende tutto il campo e calcia sul primo palo, dove Zoet non è impeccabile e si lascia trafiggere. Sostituzione per l’Hellas Verona: fuori Bessa, dentro Kalinic. Scambio sul lato corto dell’area tra Tameze e Kalinic. Sul tocco di ritorno però il camerunense è in offside. Spezia in inferiorità numerica dall’81esimo: rosso a Bastoni, reo di aver rifilato una gomitata ad Ilic. Il Verona controlla bene le iniziative avversarie. Cetin guadagna il fondo a destra. Cross per Simeone, che però in area spinge e commette fallo. Termina 4-0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA