Video/ Verona Udinese (0-0): highlights. Un punto a testa al Bentegodi (Serie A)

Termina con un sofferto pari a reti bianche l’anticipo della quinta giornata del campionato della Serie A al Bentegodi: come si vede nel video di Verona Udinese, non si va oltre allo 0-0 iniziale, risultato che pure regala un punto a testa alle due squadre. E non è certo stato un risultato così atteso almeno per la squadra di Juric che certo ha messo in campo ieri sera un calcio molto più propositivo: il Verona infatti ha provato più volte, specie nella ripresa, di forare lo specchio di Musso, ma il numero 1 dei friulani ieri sera pareva davvero in grandissima forma e con le sue magie tra i pali, ha davvero salvato Tudor e i suoi, apparsi quanto mai opachi in questo turno infrasettimanale. Per l’Udinese infatti non possiamo segnalare grandi attacchi e grandi giocate, al contrario del Verona, che con Stepinsk, e Verre, ha messo ben sotto pressione la difesa avversaria, soprattutto nel secondo tempo della sfida. Al triplice fischio finale ci si deve quindi accontentare di un punto a testa.

IL TABELLINO

Verona Udinese 0-0

Hellas Verona (3-4-3): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (83′ Vitale), Pessina, Zaccagni (61′ Verre), Di Carmine (29′ Stepinski). All.: Juric.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema (78′ Opoku); Barak (70′ Walace), Fofana; Lasagna (65′ Okaka). All.: Tudor.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Larsen, Jajalo, Walace (U)

VIDEO VERONA UDINESE, HIGHLIGHTS





