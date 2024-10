VIDEO VERONA VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi il Verona ha la meglio sul Venezia vincendo in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli arancioneroverdi iniziano la partita con il piede premuto sull’acceleratore ed il loro atteggiamento viene premiato già al 2′ tramite la rete del vantaggio firmata da Oristanio, bravo a concretizzare l’assist di Nicolussi Caviglia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Tuttavia, gli scaligeri non rimangono a guardare e reagiscono immediatamente trovando il gol del pareggio subito al 9′ con Tengstedt, che sfrutta al meglio il suggerimento offertogli dal suo compagno Mosquera. I minuti passano e gli uomini di mister Paolo Zanetti continuano a spingere cercando il sorpasso con Haps, che calcia alto al 18′, e con Mosquera, il cui spunto è stato deviato in corner da Pohjanpalo al 20′, prima che dall’altra parte Doumbia si riveli altrettanto inefficace al 26′.

Nel secondo tempo la storia del match pare ripetersi in avvio di ripresa con un altro botta e risposta se si pensa alla chance non utilizzata da Busio per la squadra di Di Francesco al 49′ e quella sprecata da Magnani sul fronte opposto al 51′. Nel finale gli arancioneroverdi sciupano un’opportunità con Sverko al 64′ così come non creino poi di meglio sia Duda al 68′ che Livramento al 69′. Ci pensa dunque Kastanos a propiziare l’autorete decisiva targata Joronen con un colpo di testa davvero insidioso all’81’.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Marco Guida, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Bradaric al 21′, Ghilardi al 77′, Duda al 77′ e Magnani al 90’+3′ solamente tra le file dei padroni di casa. I tre punti conquistati tra le mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono al Verona di raggiungere quota 9 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Venezia non si muove, rimanendo ancorato a 4 punti.

