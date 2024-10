DIRETTA VERONA VENEZIA: ZANETTI E DI FRANCESCO PER IL DERBY E LA PANCHINA

Il venerdì della settima giornata di Serie A si chiuderà al Bentegodi con la diretta Verona Venezia che metterà in palio punti salvezza. Le due squadre porteranno in campo un derby veneto tra due squadre che sono ancora alla ricerca della loro identità.

Video Como Verona (3-2)/ Gol e highlights: Cutrone-Belotti, KO un Hellas in 10! (Serie A, 29 settembre 2024)

I padroni di casa hanno infilato tre sconfitte di fila dopo un buon inizio di campionato e ora sono chiamati a ribaltare questo trend negativo davanti al proprio pubblico. Sta finalmente trovando qualcosa di interessante, invece, il Venezia di Eusebio Di Francesco che è reduce dal 2 a 1 contro la Roma che ha comunque ridato speranze ai lagunari.

Diretta/ Roma Venezia (risultato finale 2-1): Pisilli ribalta il match! (29 settembre 2024)

DIRETTA VERONA VENEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IL DERBY?

Sarà un’esclusiva di DAZN la diretta Verona Venezia pronta a scendere in campo venerdì 4 ottobre 2024 dalle 20,45. Seguire questa partita sarà anche possibile con noi che vi racconteremo le azioni principali del match attraverso aggiornamenti costanti e puntuali.

VERONA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista di questo scontro diretto per la salvezza. Paolo Zanetti cerca nuove certezze ma rimane sul suo 4-2-3-1 che sarà privo di un Suslov espulso nell’ultima giornata contro il Como. Tengstedt è la certezza in attacco con Lazovic, Kastanos e Sarr a completare il reparto. Belahyane e Dani Silva sono ancora i due punti fermi del centrocampo con Coppola e Daniliuc ancora in difesa in attesa del rientro dalla squalifica di Dawidowicz.

Diretta/ Como Verona (risultato finale 3-2): doppietta di Cutrone, scaligeri KO! (29 settembre 2024)

Difesa a tre per Di Francesco che giocherà ancora con Idzes e Svoboda come certezze e uno tra Sverko e Candela a completare il reparto. In attacco ci sarà ancora Pohjanpalo con Oristanio ed uno tra Anderson ed Ellertsson a sostegno del capitano finlandese.

VERONA VENEZIA, LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Andiamo ad approfondire anche le quote della diretta Verona Venezia utilizzando quelle che sono le proposte di Sisal. L’1 per i padroni di casa è dato a 2,05 contro il 2 per gli ospiti a 3,50 e il pareggio X a 3,50 in una partita che varrà importanti punti salvezza.