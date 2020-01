Video/ Vibonese Monopoli (0-1): highlights e gol. Rossoblu KO nel primo tempo

Allo Stadio Luigi Razza il Monopoli supera in trasferta la Vibonese per 1 a 0. Come si vede nel video di Vibonese Monopoli, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti di mister Scienza tentano subito di prendere in mano le redini del match ma rischiano dopo una decina di minuti quando l’estremo difensore Menegatti salva sulla linea di porta il retropassaggio effettuato erroneamente da De Franco. Questo episodio sembra poter dare nuova carica ai padroni di casa del tecnico Modica che centrano un palo all’11’ tramite la conclusione di Bernardotto. Ci pensa in ogni caso Hadžiosmanović a spezzare l’equilibrio iniziale in favore dei pugliesi intorno al 32′, approfittando anche della respinta imprecisa del portiere Greco ad anticipare l’iniziativa di un suo compagno. I calabresi provano a reagire con scarsi risultati ed evitano il peggio in avvio di secondo tempo sulla conclusione di Fella, in cerca del gol del definitivo raddoppio al 53′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Del Col, Altobelli ed Emmausso da un lato, De Franco, Cuppone e Tuttisanti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Monopoli di salire a quota 43 nella classifica del girone C di Serie C mentre la Vibonese non si muove, rimanendo ferma a 27 punti.

IL TABELLINO

Vibonese-Monopoli 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 32′ Hadžiosmanović(M).

VIBONESE (3-5-2) – Greco; Del Col, Redolfi, Altobello, Mahrous; Pugliese, Petermann, Tumbarello, Mahrous; Bernardotto, Emmausso. A disp.: Mengoni, Quaranta, Taurino, Tito, Prezzabile, Napolitano, Rezzi, Sgambati, Spinelli, Doko, Riga. All.: Giacomo Modica.

MONOPOLI (4-4-2) – Menegatti; Tazzer, Pecorini, De Franco, Antonacci; Hadziosmanovic, Carriero, Giorno, Donnarumma; Fella, Jefferson. A disp.: Antonino, Rota, Maestrelli, Tuttisanti, Nina, Salvemini, Cuppone, Nanni, Mariano. All.: Giuseppe Scienza.

Arbitro: Mario Monaldi (Macerata).

Ammoniti: 13′ Del Col(V); 43′ Altobello(V); 47′ De Franco(M); 62′ Emmausso(V); 80′ Cuppone(M); 90’+3′ Tuttisanti(M).

