Video/ Vicenza Alessandria (1-0) gol e highlights: la decide Jacopo Pellegrini (22 dicembre 2023)

Il Vicenza supera di misura l’Alessandria grazie ad un bellissimo gol di Jacopo Pellegrini. Andiamo a rivivere le emozioni principali del match. Ronaldo calcia dalla lunga distanza, respinge la difesa avversaria. Jacopo Pellegrini calcia in area da media distanza, conclusione respinta! Ierardi calcia al volo, bella la risposta di Liverani. Ferrari calcia dalla distanza, la sfera deviata per poco non inganna il portiere avversario. Gega prova da fuori area, la sua conclusione è sporcata da un compagno di squadra. Proia ci prova con il destro, palla fuori di poco. Termina la prima frazione di gara. Laezza esce per un problema, al suo posto c’è Valietti. Vaughn ci prova dopo il dribbling, palla fuori. Jacopo Pellegrini! La sblocca il Vicenza! Dopo un dribbling la sfera viene piazzata nell’angolino, bellissimo gol. Siafà controlla e calcia, palla fuori. Anatriello la mette in mezzo, si inserisce Gega che colpisce male. Jimenez ci prova all’ultimo minuto, Liverani para. Termina il match.

L.R. VICENZA: Confente A. (Portiere), Ierardi M., Golemic V., Laezza G. (dal 4′ st Valietti F.), De Col F., Cavion M., Proia F. (dal 31′ st Tronchin S.), Ronaldo (dal 42′ st Jimenez K.), Costa F. (dal 43′ st Sandon T.), Pellegrini J. (dal 42′ st Rossi F.), Ferrari F.. A disposizione: Brzan R. (Portiere), De Maio S., Fantoni N., Lattanzio A., Siviero L. (Portiere), Talarico R.

ALESSANDRIA: Liverani L. (Portiere), Rota A., Ercolani L., Gega E., Vaughn C., Sepe A. (dal 39′ st Mame Ass N.), Mastalli A., Pellitteri A., Rossi E. (dal 33′ st Parrinello T.), Pellegrini L. (dal 21′ st Anatriello G.), Siafa O.. A disposizione: Bello B., De Ponti O., Gueli D., Molinaro S., Piana E. (Portiere), Rimbu C. (Portiere), Volpe M.

Reti: al 16′ st Pellegrini J. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 34′ pt Ronaldo (L.R. Vicenza), al 13′ st Golemic V. (L.R. Vicenza) al 10′ st Pellegrini L. (Alessandria).

