DIRETTA/ Vicenza Alessandria video streaming tv: match di grande tradizione (Serie C, 22 dicembre 2023)

La diretta di Vicenza Alessandria, anche se relegato ora in Serie C, mantiene la sua importanza storica grazie alla ricca tradizione nei livelli superiori del calcio italiano. La presenza di nove precedenti tra le due squadre, caratterizzati da un perfetto equilibrio di quattro vittorie ciascuno e un pareggio, sottolinea l’intensità e la competizione che hanno caratterizzato questi incontri nel corso degli anni. La serie storica testimonia la capacità delle squadre di regalarsi vittorie in passato e lascia presagire un nuovo capitolo avvincente, con entrambe le formazioni desiderose di ottenere un risultato positivo.

I tifosi possono aspettarsi uno spettacolo coinvolgente, con il passato a confermare la rivalità e la determinazione delle squadre a brillare anche in questa fase della loro storia calcistica. Il ricco bagaglio di nove precedenti, sebbene si sia trasferito nella Serie C, testimonia l’importanza di questa sfida storica tra Vicenza e Alessandria. Le quattro vittorie a testa e il singolo pareggio evidenziano l’equilibrio competitivo tra le due squadre, che hanno attraversato diverse categorie del calcio italiano mantenendo viva la rivalità. Questo contesto storico, unito al desiderio attuale delle squadre di primeggiare, promette una partita avvincente, dove l’emozione del passato si mescola con l’ambizione presente di emergere vittoriose. (agg. Gianmarco Mannara)

VICENZA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Vicenza Alessandria, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Vicenza si trova all’ottavo posto in classifica nel Girone A di Serie C, con 26 punti ottenuti dopo diciotto giornate, alla pari con l’Arzignano. Questo match casalingo segna l’esordio del nuovo allenatore Stefano Vecchi, subentrato ad Aimo Diana in seguito a un periodo difficile con due sconfitte consecutive contro Mantova e Trento (decisivo il 4-1 subito al “Briamasco”), oltre all’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C contro il Rimini il 13 dicembre. L’obiettivo è risalire la classifica, entrare in zona playoff e continuare a competere per la promozione in Serie B, come previsto all’inizio della stagione.

L’Alessandria si trova attualmente al penultimo posto in classifica nel Girone A di Serie C, con soli 13 punti ottenuti dopo diciotto giornate. La squadra di Sergio Pirozzi ha ottenuto due pareggi nelle ultime due giornate contro Pro Patria e Legnago (0-0 in casa nell’ultimo impegno), ma deve fare di più per rientrare nella lotta per la salvezza. I grigi hanno ottenuto tutti e 6 i punti nelle ultime cinque partite in trasferta, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta contro la Pro Vercelli (2-0). Con solo 12 gol segnati, l’Alessandria è il peggior attacco del Girone A, e nelle ultime cinque giornate è riuscita a segnare solo in due occasioni.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Massolo; De Col, Golemic, Laezza, Costa; Cavion, Fausto Rossi, Tronchin; Jimenez, Della Morte; Ferrari. Risponderà l’Alessandria allenata da Sergio Pirozzi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ciancio, Rota, Gega; Sepe, Mastalli, Foresta, Pellegrini, Pelitteri; Siafa, Gazoul.

VICENZA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

