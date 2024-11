DIRETTA UNION CLODIENSE VICENZA, SQUADRE OPPOSTE

C’è attesa per la 16esima aggiornata di Serie C con la diretta Union Clodiense Vicenza che illuminerà questo venerdì 22 novembre 2024 alle ore 20:30. Un match serale che vede due squadre praticamente opposte in classifica.

L’Union è penultima ad appena 9 punti ed è l’unica squadra insieme alla Triestina a non aver raggiunto ancora la doppia cifra. La vittoria manca dal 31 agosto e le ultime partite giocate sono quelle pareggiate con Renate per 2-2 e Novara senza gol.

Il Vicenza invece è dietro solo al Padova a quota 34 punti, a -4 dalla vetta. Momento particolarmente positivo per i biancorossi che non subiscono reti da ben cinque partite con quattro vittorie ed un solo pareggio ovvero quello a Novara.

DOVE VEDERE IN DIRETTA UNION CLODIENSE VICENZA, STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere in tv la diretta Union Clodiense Vicenza allora dovrete per forza di cose abbonarvi a Sky, l’unica piattaforma che detiene i diritti tv di questo campionato, la Serie C.

Se preferite invece la diretta Union Clodiense Vicenza in streaming allora dovete fare affidamento obbligatoriamente all’applicazione di Sky cioè Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE VICENZA

Andiamo a guardare insieme quelle che sono le probabili formazioni Union Clodiense Vicenza. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3 con in porta Brzan, difeso da Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn. A centrocampo ci saranno Serena, Nelli e Manfredonia con Orfei, Scapin e Biondi in attacco.

Replica il Vicenza con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Confente, pacchetto arretrato composto da Cuomo, Leverbe e Sandon. Agiranno più larghi Talarico e Costa con Zonta e Della Latta in zona mediana. Della Morte e Capone supporteranno Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE VICENZA

Siamo arrivati alle quote per le scommesse Union Clodiense Vicenza. Il favore del pronostico è tutto per la squadra ospite a 1.50 contro l’1 fisso che invece viene valutato molto alto, ben 6.50 Una via di mezzo il segno X del pareggio a 3.70.

Sarà una partita da tante reti? Partiamo dal presupposto che l’Over 2.5 si trova a 2.60 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.40. Gol e No Gol rispettivamente a 2.70 e 1.35.