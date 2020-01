Video/ Vicenza Carpi (1-0): highlights e gol. Basta Cinelli al 73′! (Serie C)

Il Vicenza vince il big match del girone B contro il Carpi e riparte in fuga in testa alla classifica, alla rincorsa della promozione in Serie B. Come si vede nel video di Vicenza Carpi, al 13′ pericoloso il club dei falconi con una conclusione di Saber che finisce di poco a lato, quindi al 18′ viene annullato un gol al Vicenza: Arma viene sanzionato per una spinta su Ligi, a nulla vale la sua ribattuta a rete. Al 28′ si riaffaccia in avanti il Vicenza con un sinistro di Zarpellon, ribattuto. Scarseggiano le conclusioni a rete nella parte finale del primo tempo, su uno scambio Bruscagin-Guerra per il Vicenza il conseguente cross viene respinto da Saric, gli emiliani stazionano maggiormente nella metà campo avversaria ma non riescono a creare occasioni di sorta.

LA RIPRESA

Il secondo ammonito della partita è Cappelletti nel Vicenza per aver fermato una ripartenza di Saric, dopo 2′ di recupero squadre negli spogliatoi per l’intervallo col risultato ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa fase di evidente stallo nella prima metà del tempo, ma al momento decisivo il Vicenza cambia marcia: ql 23′ padroni di casa vicinissimi al vantaggio con un colpo di testa di Guerra che si stampa sulla traversa, quindi, al 28′, i berici si portano in vantaggio: segna Cinelli con un gran destro su sponda proprio del neo entrato Saraniti. Vengono ammoniti Arma e Cinelli nel Vicenza, poi al 36’s un colpo franco di Jelenic su Padella costa l’espulsione al giocatore del Carpi. Giallo anche per Saraniti e Liviero, la partita si incattivisce molto nel finale e il Carpi la finisce in nove uomini per un intervento da dietro di Maurizi su Zonta. 5′ di recupero, il Vicenza tiene lontano il pallone dalla sua area sfruttando la doppia superiorità numerica.

