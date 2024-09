VIDEO VICENZA FERALPISALO’, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza vince contro la Feralpisalò per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Berici sembrano iniziare la partita con un atteggiamento decisamente offensivo a giudicare dalle due occasioni fallite in avvio da Rauti, impreciso al 7′, e Cuomo, che manda il pallone oltre la linea di fondo con un colpo di testa al 9′.

I verdazzurri, con il passare dei minuti, crescono e reagiscono mancando pure loro un’opportunità interessante verso il 16′ con Pietrelli ed anche con Maistrello, che sollecita Confente alla mezz’ora con un colpo di testa per poi sparare invece fuori al 31′. Gli uomini di mister Vecchi si rivedono quindi al 33′ quando Zonta chiama in causa Rinaldi ed al 35′ il suo collega Morra non si dimostra più efficace. Nel secondo tempo la squadra del tecnico Diana ci riprova con un tiro-cross di Di Molfetta ribattuto in qualche modo da Confente al 56′ e De Col, sul fronte opposto, non centra il bersaglio di testa al 58′.

Nel finale i biancorossi riescono a passare in vantaggio al 67′ per merito della rete firmata da Della Morte, lesto nell’approfittare del pallone respinto da Rinaldi sul nuovo colpo di testa di Zamparo. Lo stesso Rinaldi alimenta inutilmente le speranze di pareggio dei suoi salvando sul calcio di punizione battuto da Costa all’83’ ed è poi Capone a mancare il bersaglio per ultimo al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Burlando, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Rauti al 10′, Laezza al 26′ e Cester al 90’+5′ da un lato, Balestrero al 45’+1′, Maistrello al 45’+3′ e Zennaro al 57′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono al Vicenza di raggiungere quota 17 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Feralpisalò non si muove, rimanendo bloccata con i suoi 9 punti.

