Video/ Vicenza Juventus U23 (3-2) gol e highlights: festa biancorossa al “Menti”

Il Vicenza conquista la seconda Coppa Italia di Serie C della sua storia: dopo la vittoria dell’andata a Torino, la Juventus U23 viene battuta anche al “Menti”. Sospinto dai 10mila presenti al “Menti” il Vicenza prova subito a fare la partita con i biancorossi che protestano per un contatto su Begic in area. Ammonito Greco al 13′ per un fallo su Sersanti, la Juventus U23 prova a sfruttare gli spazi a propria disposizione e riesce a trovare una ripartenza letale al 19′. Fantastica palla in profondità di Soulé per l’inserimento in area di Sekulov, che supera Iacobucci in uscita con uno scavetto portando in vantaggio i giovani bianconeri. Al 23′ ammonito Barbieri per un fallo su Begic. Prova a reagire il Vicenza dopo lo svantaggio ma la Juventus U23 va di nuovo vicina al gol al 29′ con Iacobucci che deve respingere con un buon riflesso una conclusione di Iling. Al 33′ interessante incursione di Stoppa per il Vicenza ma il calciatore biancorosso si attarda troppo perdendo l’attimo per il tiro, al 38′ sostituzione forzata per i veneti con l’acciaccato Dalmonte che deve lasciare spazio a Della Morte.

DIRETTA/ Vicenza Juventus U23 (risultato finale 3-2): la Coppa è biancorossa!

Il Vicenza inizia il secondo tempo con Cavion in campo al posto di Greco e già al 2′ arriva il pareggio dei berici: cross teso di Valietti e Ferrari si inserisce sul secondo palo e insacca l’1-1. Al 7′ Juventus U23 di nuovo pericolosa con un diagonale di Sekulov e al 12′ i giovani bianconeri ritrovano il vantaggio. Cross da calcio d’angolo di Iling e Poli irrompe per l’1-2. Ma il Vicenza al 17′ si riporta sul 2-2: stavolta il cross dalla bandierina è di Della Morte e Cappelletti riporta i berici in parità e la Coppa potenzialmente in mano biancorossa. Il finale di gara è ricchissimo di emozioni: il Vicenza per la prima volta nel match riesce a portarsi in vantaggio firmando il 3-2 con Cavion che lancia in ripartenza Ferrari, che si invola a rete e insacca col Vicenza vicinissimo alla conquista della Coppa. Alla Juventus servono 2 gol per i supplementari e potrebbero riaprire tutto al 44′ con un calcio di rigore fischiato dopo la review al VAR per un contrasto in area berica tra Zonta e Iling. Lo stesso Iling va dal dischetto e spara alle stelle, è l’episodio che garantisce al Vicenza la seconda Coppa Italia di Serie C della sua storia dopo quella conquistata nel 1982.

Video/ Virtus Francavilla Catanzaro (2-4) gol e highlights: tripletta show di Curcio

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Dan Vesterby Thomassen, allenatore del Vicenza, ha commentato il trionfo in Coppa Italia dei suoi con visibile emozione: “È stata una gara dalle due facce, nel primo tempo eravamo un po’ in difficoltà e all’intervallo ho solo cercato di trasmettere alla squadra serenità e tranquillità: i ragazzi sono stati poi bravi a tirare fuori il coraggio e ribaltarla. È un trofeo che meritiamo, e che abbiamo vinto di squadra, a partire anche da chi lavora nel dietro le quinte: allargo il merito anche ai due tecnici che mi hanno preceduto, la Coppa è poco mia.

Video/ Viterbese Monterosi Tuscia (0-1) gol e highlights: Costantino vede la ‘luce’

Massimo Brambilla sportivamente elogia la sua Juventus U23 ma rende merito agli avversari: “Merito al Vicenza che ha vinto la Coppa, sapevamo che il gol loro nel finale dell’andata, cui ha seguito la nostra traversa, sarebbe stato difficile da gestire, ma i ragazzi in campo hanno messo il cuore, ci hanno creduto e non hanno mollato. Probabilmente se Iling-Junior non avesse sbagliato il rigore magari l’avremmo riaperta, ma ripeto che i ragazzi hanno dato tutto, la partita c’è stata: davanti avevamo il Vicenza, non una squadra di Terza Categoria. Abbiamo fatto un grande primo tempo, sapevamo che dovevamo vincere, abbiamo impostato la partita in un certo modo ed è venuta proprio come l’avevamo preparata in settimana. Meritavamo sicuramente di più.”

LEGGI ANCHE:

Video/ Brescia Ternana (1-0) gol e highlights: le Rondinelle sperano ancoraVideo/ Cittadella Parma (0-1) gol e highlights: Camara, gol pesanteVideo/ Pisa Cagliari (0-0) gol e highlights: le occasioni migliori nel finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA