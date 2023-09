Video/ Vicenza Lumezzane (1-0) gol e highlights: Cavion decisivo (Serie C girone A 17 settembre 2023)

VIDEO VICENZA LUMEZZANE (1-0): LA PARTITA

Il Vicenza vince e convince davanti agli occhi del proprio pubblico, al termine di questa gara valida per la terza giornata del girone A del campionato di Serie C. I veneti dominano in lungo ed in largo durante tutto il primo tempo, non concedendo alcuna occasione agli avversari ma non trovando la precisione necessaria per sbloccarla. L’unico momento di incertezza per i biancorossi si registra ad inizio ripresa, quando il Lumezzane riesce a rendersi pericoloso in 3 circostanze. La difesa dei neopromossi, però, merita una menzione speciale, soprattutto per la solidità mostrata durante tutta la prima frazione di gioco.

Nel finale, però, l’assedio dei padroni di casa è diventato incontenibile: al 79esimo Ierardi pesca Proia in posizione regolare, e la sua girata si perde sul fondo spaventando i rossoblù. All’81esimo ancora Proia si inventa una rovesciata meravigliosa, ma il portiere avversario respinge con un sontuoso colpo di reni. Passa un minuto e la lattina si stappa: Cavion indovina l’angolo con una conclusione imparabile e fa letteralmente impazzire il Romeo Menti, mancino perfetto. Nel recupero Proia continua a flirtare con il gol, ma il suo ennesimo tentativo si stampa sulla traversa, complice anche una deviazione netta di Galeotti. Crollato il muro del Lumezzane.

VIDEO VICENZA LUMEZZANE (1-0): TABELLINO

L.R. VICENZA: Confente A., Ierardi M., Golemic V., Laezza G., De Col F., Ronaldo (dal 11′ st Jimenez Castillo K.), Rossi F., Greco J. (dal 11′ st Cavion M.), Costa F., Rolfini A. (dal 32′ st Della Morte M.), Ferrari F. (dal 11′ st Pellegrini J.). A disposizione: Massolo S., Siviero L., De Maio S., Lattanzio A., Proia F., Sandon T., Scarsella F., Talarico R., Tronchin S., Valietti F.

LUMEZZANE: Galeotti C., Regazzetti S., Pisano E., Pogliano C. (dal 40′ st Basso Ricci A.), Righetti S., Moscati M., Pesce S., Ilari C. (dal 37′ st Dalmazzi A.), Spini C. (dal 27′ st Malotti M.), Gerbi E., Capelli A. (dal 28′ st Cannavo K.). A disposizione: Filigheddu S., Greco E., Filippini F., Parodi G., Poledri M., Troiani M.

Reti: al 37′ st Cavion M. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 38′ pt Ferrari F. (L.R. Vicenza) al 28′ pt Pogliano C. (Lumezzane), al 32′ pt Righetti S. (Lumezzane), al 45′ pt Pesce S. (Lumezzane).

