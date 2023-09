Video/ Vicenza Pergolettese (1-0) gol e highlights: decide Ferrari su calcio di rigore (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA PERGOLETTESE, LA PARTITA

Il Vicenza supera la Pergolettese di misura grazie al calcio di rigore realizzato da Ferrari. Andiamo a scoprire le fasi salienti della gara. Costa prova su punizione, para Soncin. Giallo per Ferrari dopo il fallo su Felicioli. De Col in mezzo dalla destra, Ruffini di testa non trova la porta. Pergolettese che difende bene, Vicenza che non riesce a trova il varco giusto. Termina una prima frazione senza grosse emozioni. Matteo Abbate, allenatore della Pergolettese, ha lasciato il campo per un malore, speriamo naturalmente che si tratti di nulla di grave.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA PERGOLETTESE, IL SECONDO TEMPO

Ruffini tenta di entrare in area ma viene fermato. Calcio di rigore a favore del Vicenza. Costa subisce il fallo in area di Bariti, il direttore di gara indica il dischetto. Ferrari! Spiazza il portiere avversario e sblocca il match. Cavione recupera la sfera e calcia, tiro centrale. Intanto arrivano aggiornamenti riguardo Matteo Abbate che è cosciente ed in ospedale per accertamenti. Guiu Vilanova si prende il giallo. Pergolettese che attacca ma senza creare problemi. Siamo nei minuti di recupero, non si sblocca la gara. Termina il match, vince il Vicenza.

IL TABELLINO DI VICENZA PERGOLETTESE

Marcatori: 5′ st Ferrari (rig.)

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col (42′ st De Maio), Cavion (23′ st Ronaldo), Rossi, Costa; Della Morte (32′ st Pellegrini), Rolfini (42′ st Tronchin); Ferrari (23′ st Greco). All. Diana

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli (42′ st Bozzuto), Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani (21′ st Aucelli), Artioli, Figoli (30′ st Jaouhari), Felicioli; Caccavo (30′ st Cerasani), Guiu Vilanova. All. Abbate

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Note: ammoniti Ferrari (V), Laezza (V), Piccinini (P), Golemic (V), Ierardi (V), Tonoli (P), Guiu Vilanova (P), Cerasani (P), Greco (V). Recuperi: 3′ pt, 5′ st

