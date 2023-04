Video/ Vicenza Pordenone (2-1) gol e highlights: successo in rimonta (Serie C)

VIDEO VICENZA PORDENONE (2-1): LA PARTITA

Al Vicenza basta un ottimo primo tempo per conquistare tre punti importanti di fronte al proprio pubblico, allo stadio Romeo Menti. Questa gara, valida per la trentasettesima giornata di Serie C, Girone A, vede i biancorossi partire meglio, provare a controllare il possesso e creare azioni avvolgenti, ma è il Pordenone a passare in vantaggio al nono minuto: scambio elegantissimo tra Piscopo e Dubickas, con il numero 7 che viene servito coi giri giusti e con il piattone fulmina il portiere avversario. I padroni di casa non ci stanno, e continuano a macinare gioco, riuscendo a sfondare soprattutto sull’out di sinistra, recando non pochi problemi alla difesa friulana.

Diretta/ Vicenza Pordenone (risultato finale 2-1): succede tutto nel primo tempo

Al 29esimo arriva il gol del pareggio: schema su calcio di punizione ben eseguito da Ronaldo e Della Morte che impensierisce Festa. Sulla respinta del portiere Rolfini è il più lesto di tutti a ribadire in rete il tap-in. Passano appena 5 minuti ed il Lanerossi firma il sorpasso con Cavion che viene servito da Cappelletti e se ne va sulla fascia, crossando basso in mezzo all’area di rigore. Sulla sfera si avventa il solito ed insaziabile Ferrari, che con una girata difficilissima, con la palla che gli era rimasta leggermente dietro, riesce ad impallinare il portiere avversario sul suo palo. Gol da bomber vero. Nel secondo tempo i Ramarri alzano i ritmi e provano in tutti i modi a pareggiare, specialmente appoggiandosi su uno scatenato Piscopo, ma Confente è più volte protagonista con parate decisive.

DIRETTA/ Vicenza Juventus U23 (risultato finale 3-2): la Coppa è biancorossa!

VIDEO VICENZA PORDENONE (2-1): IL TABELLINO

L.R. VICENZA: Confente A., Ndiaye M., Pasini N., Bellich M. (dal 12′ pt Cappelletti D.), Sandon T. (dal 30′ st Tonin F.), Cavion M. (dal 15′ st Begic T.), Ronaldo, Scarsella F., Della Morte M. (dal 30′ st Oviszach E.), Ferrari F. (dal 15′ st Jimenez Castillo K.), Rolfini A.. A disposizione: Brzan R., Iacobucci A., Cappelletti D., Begic T., Jimenez Castillo K., Oviszach E., Tonin F., Corradi C., Giacomelli S., Greco J., Manfredonia M., Stoppa M., Zonta L.

PORDENONE: Festa M., Andreoni C. (dal 19′ st Edera S.), Pirrello R., Ajeti Ar., Ingrosso G., Zammarini R., Giorico D. (dal 19′ st Torrasi E.), Pinato M., Dubickas E. (dal 8′ st Palombi S.), Piscopo K., Candellone L. (dal 31′ st Magnaghi S.). A disposizione: Gallo E., Martinez M., Palombi S., Edera S., Torrasi E., Magnaghi S., Deli F., Destito M., Gucher R., Maset E., Negro S.

DIRETTA/ Pordenone Pro Vercelli (risultato finale 0-1): la decide Anastasio

Reti: al 29′ pt Rolfini A. (L.R. Vicenza) , al 34′ pt Ferrari F. (L.R. Vicenza), al 9′ pt Dubickas E. (Pordenone) .

Ammonizioni: al 11′ pt Sandon T. (L.R. Vicenza) al 33′ pt Piscopo K. (Pordenone), al 9′ st Giorico D. (Pordenone), al 12′ st Andreoni C. (Pordenone), al 33′ st Ingrosso G. (Pordenone), al 45’+2 st Torrasi E. (Pordenone), al 45’+4 st Pirrello R. (Pordenone).













© RIPRODUZIONE RISERVATA