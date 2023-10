Video/ Vicenza Renate (1-2) gol e highlights: decisiva la rete di Rolando! (Serie C, 15 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA RENATE: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Renate supera in trasferta il Vicenza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Diana sembrano partire forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ con un tiro di Laezza parato da Fallani che blocca poi anche la conclusione di Pellegrini al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pavanel si salvano con un altro intervento di Fallani al 13′ parando in calcio d’angolo una conclusione dalla lunga distanza provata da Cavion.

Nel secondo tempo i nerazzurri tentano di ripartire in maniera arrembante con Tremolada che viene in ogni caso anticipato sul più bello dal solito Golemic al 50′, senza quindi capitalizzare il preciso lancio di Currarino. Nell’ultima parte dell’incontro le pantere riescono a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio al 72′ grazie alla rete messa a segno da Sorrentino direttamente su calcio di punizione. Ci pensa poi Rolando a trovare il gol del raddoppio per i suoi con un rasoterra all’84’. I biancorossi accorciano inutilmente le distanze nel recupero al 90’+5′ con il gol siglato da Scarsella.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Proia, Ierardi e Golemic da un lato, Currarino dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Renate di salire a quota 15 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata del Vicenza, rimasti appunto fermi a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA RENATE: IL TABELLINO

Vicenza-Renate 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Sorrentino(R); 84′ Rolando(R); 90’+5′ Scarsella(V).

VICENZA (3-5-2) – Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; Valietti, Cavion, Proia, Greco, Costa; Rolfini, Pellegrini. A disp.: Massolo, Siviero, De Maio, Rossi, Ferrari, Ronaldo, Scarsella, Tronchin, Jimenez, De Col, Lattanzio, Talarico, Sandon. All.: Diana.

RENATE (4-3-3) – Fallani; Amadio, Mondonico, Auriletto, Possenti; Garetto, G. Esposito, Currarino; Rolando, Sorrentino, Tremolada. A disp.: Ombra, Gasperi, Maletić, Procaccio, Alcibiade, Iacovo, Nicolini, Ghibellini, De Leo, Ciarmoli, Bosisio, Sartore, Bracaglia. All.: Pavanel.

Arbitro: Domenico Mirabella (sezione di Napoli).

Ammoniti: 6′ Proia(V); 68′ Currarino(R); 71′ Ierardi(V); 75′ Golemic(V).

