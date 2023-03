Video/ Vicenza Virtus Verona (0-2) gol e highlights: crollo biancorosso (Serie C)

VIDEO VICENZA VIRTUS VERONA (0-2): LA PARTITA

La Virtus Verona espugna clamorosamente il Romeo Menti, e conquista 3 punti importantissimi per la lotta playoff. Il Vicenza non riesce ad uscire da questo periodo buio, dove i risultati non arrivano con costanza, e la tifoseria è scontenta. Questa gara, valida per la trentaduesima giornata di Serie C, Girone A, inizia con la Lanerossi che prova a prendere in mano il pallino del gioco, avvolgendo gli avversari, e la Virtus che si difende in maniera ordinata, provando a ripartire. Nel finale del primo tempo arriva il vantaggio ospite: Faedo disegna un cross morbido e delizioso per la testa di Danti, che da due passi sblocca il punteggio e non sbaglia. Già in precedenza i rossoblù erano andati vicini al gol, ma Ndiaye aveva salvato tutto.

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

CLICCA QUI PER IL VIDEO VICENZA VIRTUS VERONA

Nel secondo tempo entra Stoppa, per provare a dare maggior imprevedibilità, qualità e fantasia alla manovra offensiva dei padroni di casa, ma al 54esimo arriva immediatamente il raddoppio: Ferrari fa partire il contropiede e serve Lonardi, che dal limite prende la mira e fulmina il portiere avversario. Nulla da fare per lui. I biancorossi non riescono a penetrare il muro virtussino, e finiscono con il concedere troppe ripartenze. Nel finale entra anche Giacomelli, che ha due occasioni per riaprire la gara, ma Giacomel si rifugia in corner. All’87esimo si fa espellere Ndiaye e la Virtus Verona trionfa sotto la pioggia di fischi di uno stadio che non perdona. La crisi in casa Vicenza continua.

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

VIDEO VICENZA VIRTUS VERONA (0-2): TABELLINO

L.R. VICENZA: Iacobucci A., Ndiaye M., Pasini N., Sandon T. (dal 1′ st Jimenez K.), Dalmonte N., Zonta L. (dal 11′ st Cavion M.), Greco J., Begic T. (dal 1′ st Stoppa M.), Rolfini A. (dal 28′ st Giacomelli S.), Della Morte M. (dal 12′ st Valietti F.), Ferrari F.. A disposizione: Brzan R., Confente A., Bellich M., Cavion M., Corradi C., Giacomelli S., Jimenez K., Mion E., Oviszach E., Stoppa M., Tonin F., Valietti F.

VIRTUS VERONA: Giacomel A., Munaretti L. (dal 36′ st Tronchin S.), Cella S., Faedo C., Daffara M., Lonardi L., Talarico R., Manfrin G. (dal 30′ st Ruggero M.), Danti D. (dal 16′ st Amadio M.), Fabbro M. (dal 36′ st Gomez J.), Casarotto M. (dal 16′ st Nalini A.). A disposizione: Freddi A., Sibi S., Amadio M., Begheldo G., Cellai L., Gomez J., Mazzolo F., Nalini A., Olivieri E., Priore E., Ruggero M., Santi M., Tronchin S., Turra M., Vesentini F.

Nordio "Indagini e intercettazioni segrete fino a dibattimento"/ "Su prescrizione…"

Reti: al 42′ pt Danti D. (Virtus Verona) , al 9′ st Lonardi L. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 22′ pt Zonta L. (L.R. Vicenza), al 30′ pt Sandon T. (L.R. Vicenza), al 27′ st Ndiaye M. (L.R. Vicenza) al 28′ pt Faedo C. (Virtus Verona), al 7′ st Daffara M. (Virtus Verona), al 17′ st Giacomel A. (Virtus Verona).

Espulsioni: al 42′ st Ndiaye M. (L.R. Vicenza).











© RIPRODUZIONE RISERVATA