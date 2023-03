Diretta/ Vicenza Virtus Verona streaming video tv: derby veneto al Menti (Serie C)

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA: MOMENTO MAGICO PER GLI OSPITI

Vicenza Virtus Verona, in diretta alle ore 20.30 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà un match importantissimo soprattutto per i padroni di casa che, dopo la sconfitta nello scontro diretto con la FeralpiSalò, hanno visto allontanarsi la vetta e, quindi, i sogni di promozione diretta.

Morale alle stelle, invece, per i veronesi di mister Fresco che, nel giro di qualche settimana, si sono ritrovati dalla lotta retrocessione ad un posto play-off. Culmine di un momento estremamente positivo la vittoria ottenuta in rimonta contro il Sangiuliano City.

VICENZA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione Vicenza Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VICENZA VIRTUS VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Vicenza Virtus Verona. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Modesto non potrà contare sugli infortunati Ierardi, Cataldi e Scarsella. Il tecnico dei biancorossi potrebbe optare per qualche cambio rispetto alla sconfitta dell’ultimo turno e dovrà anche valutare le condizioni fisiche di Ronaldo, in alternativa è pronto Cavion.

Per gli ospiti mister Fresco si affiderà al classico 3-4-1-2. In porta per i rossoblù dovrebbe andare il solito Giacomel, mentre la linea a tre difensiva sarà composta da Ruggero, Cella e il classe ’99 Carlo Faedo. Le chiavi del centrocampo saranno poi affidate a Daffara, Tronchin, Lonardi e Manfrin. Il trentottenne islandese Emil Hallfredsson giocherà invece sulla trequarti, alle spalle dei terminali offensivi Domenico Danti e Juanito Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Vicenza Virtus Verona. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.30, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria ospite paga 3.25 volte la posta. Ci si aspettano poche reti visto che l’Under 2.5 vale solo 1.50, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.55 volte la posta.

