Video Villarreal Manchester United (0-2) gol e highlights: Sancho chiude il match

Il Manchester United vince sul campo del Villarreal grazie alle reti siglate da Cristiano Ronaldo e Sancho nella ripresa. Con questa vittoria gli inglesi centrano gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Gli spagnoli si giocheranno tutto nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Mc Tominay ci prova con un colpo di testa su punizione ma non centra la porta. Moi Gomez calcia dalla trequarti, De Gea si distende e respinge. Estupinan serve un bel pallone sulla testa di Pau Torres che in area la mette alta. Estupinan ci prova da fuori area ma non trova la porta, meglio gli spagnoli fino ad ora.

Pino per Trigueros, bel tiro che per poco non trova il gol. Telles la mette in mezzo, arriva Cristiano Ronaldo che di testa trova la parata del portiere avversario. Cristiano Ronaldo ci prova da fuori area ma vede il suo tiro respinto. L’asso portoghese sta alzando i giri del motore quando circa dieci minuti alla fine della prima frazione. Ricordiamo che la gara è iniziata con alcuni minuti di ritardo per problemi all’auricolare del direttore di gara. Il primo tempo tra Villarreal e Manchester United termina sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Trigueros calcia da due passi, De Gea compie una grandissima parata. Spagnoli ancora all’attacco, Danjuma di sinistro per poco non trova la porta, Manchester United in grandissima difficoltà. Bellissimo uno-due tra Bruno Fernandes e Sancho, l’ex Borussia Dortmund trova la grande risposta di Rulli. Cristiano Ronaldo! La sblocca il Manchester United! I padroni di casa sbagliano la costruzione da dietro con Rulli che serve male Capoue.

Recupera la sfera Fred che serve il portoghese per il pallonetto vincente. Capoue ci prova di testa, palla fuori di molto. Altro errore del Villarreal, Cristiano Ronaldo trova questa volta la risposta di Rulli. Rulli ancora protagonista su Rashford! Sancho! La chiude il Manchester United! Rashford parte in contropiede, palla per Bruno Fernandes che serve Sancho, il suo tiro fulmina Rulli. Termina il match, il Manchester United batte il Villarreal e vola agli ottavi di finale.

IL TABELLINO

VILLARREAL: Rulli G., Albiol R., Capoue E., Danjuma A., Estupinan P. (dal 34′ st Raba D.), Foyth J., Gomez M. (dal 39′ st Dia B.), Parejo D., Pino Y. (dal 28′ st Chukwueze S.), Torres P., Trigueros M. (dal 28′ st Moreno A.). A disposizione: Alvarez I., Alcacer P., Alfonso Pedraza, Asenjo S. (Portiere), Chukwueze S., Dia B., Iborra V., Mandi A., Mario Gaspar, Moreno A., Pena R., Raba D. Allenatore: Emery U..

MANCHESTER UTD: de Gea D., Fred, Lindelof V., Maguire H., Martial A. (dal 21′ st Rashford M.), McTominay S., Ronaldo C. (dal 45′ st Matic N.), Sancho J. (dal 45′ st Mata J.), Telles A., van de Beek D. (dal 21′ st Fernandes B.), Wan-Bissaka A.. A disposizione: Heaton T., Henderson D. , Bailly E., Dalot D., Diallo A., Fernandes B., Lingard J., Mata J., Matic N., Rashford M. Allenatore: Carrick M..

Reti: al 33′ st Ronaldo C. (Manchester Utd), al 45′ st Sancho J. (Manchester Utd).

Ammonizioni: al 33′ pt Pino Y. (Villarreal) al 41′ pt van de Beek D. (Manchester Utd).

