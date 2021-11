Diretta Villarreal Manchester United/ Streaming video tv: senza Solskjaer (Champions)

DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER UNITED: CHI VA AGLI OTTAVI?

Villarreal Manchester United, che verrà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca alle ore 18:45 di martedì 23 novembre, ed è una sfida delicatissima per la quinta giornata nel gruppo F di Champions League 2021-2022. Osserva con attenzione anche l’Atalanta: i Red Devils proprio contro la Dea hanno racimolato 4 punti sul filo di lana, ma avevano battuto il Submarino Amarillo all’ultimo respiro e sono appaiati ad esso con 7 punti in classifica, al primo posto ma con la qualificazione ancora tutta da costruire.

Nel frattempo però il tonfo contro il Watford ha portato all’esonero di Ole Gunnar Solskjaer: squadra per ora affidata a Michael Carrick e che dovrà riprendersi psicologicamente. Potrà approfittarne un Villarreal che contro lo Young Boys ha fatto il suo dovere, cioè ha vinto entrambe le partite e ora con una vittoria sarebbe molto vicino agli ottavi, che sarebbero aritmetici in caso di almeno due gol di scarto. Insomma: una sfida delicatissima per entrambe, e allora mentre aspettiamo che la diretta di Villarreal Manchester United prenda il via proviamo a leggerne insieme le probabili formazioni, valutando le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Manchester United sarà sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà quindi riservato ai soli abbonati (come tutte le sfide tra squadre straniere in questa competizione), che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED

Unai Emery conferma il 4-3-3 per Villarreal Manchester United: dovrebbe quindi optare per un tridente con Danjuma e Yéremi Pino in appoggio alla prima punta Paco Alcacer (Gerard Moreno è infortunato), con Trigueros e Dani Parejo che sarebbero invece le due mezzali in appoggio a Capoue, vale a dire il giocatore che si pone come frangiflutti davanti alla difesa. Nella retroguardia le scelte appaiono scontate o quasi: Raul Albiol e Pau Torres davanti a Rulli, Pedraza a sinistra mentre a destra se la giocano Mario Gaspar e Foyth, con Aurier che parte indietro nelle gerarchie.

Il Manchester United è un’incognita a oggi, ma Carrick inizialmente non dovrebbe stravolgere più di tanto l’operato di Solskjaer: significa che sarà un 4-2-3-1 con Maguire e Lindelof titolari davanti a De Gea, e Wan-Bissaka e Shaw a completare la linea difensiva. In mezzo al campo potrebbe avere spazio Van De Beek, che però si gioca il posto con McTominay visto che Fred dovrebbe tornare titolare; Cristiano Ronaldo verrà confermato nel ruolo di centravanti, alle sue spalle il dubbio è un Sancho in crisi di rendimento che può essere sostituito da Lingard o Juan Mata, con Bruno Fernandes e Rashford comunque titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Villarreal Manchester United vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,80 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,45 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 2,45 volte l’importo investito.



