Video/ Villarreal Young Boys (2-0) gol e highlights: il Sottomarino Giallo va!

Allo Stadio della Ceramica il Villarreal supera lo Young Boys per 2 a 0, successo prezioso in Champions League per il Sottomarino Giallo come scopriamo nel video Villarreal Young Boys 2-0. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Wagner a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni mancando una buona opportunità al 4′ quando la conclusione di Vincent Sierro viene parata in calcio d’angolo da Rulli. I padroni di casa guidati dal tecnico Emery replicano con Coquelin al 7′ in maniera analoga e, sul calcio d’angolo conseguente, proprio Coquelin colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli svizzeri insistono con il tiro impreciso di Fassnacht al 25′ oltre che con il cross di Rieder deviato in corner da Albiol. Gli spagnoli rispondono con Pedraza al 31′ ma riescono a passare in vantaggio al 36′ grazie alla rete messa a segno da Capoue, su suo stesso tap-in agevolato dalla sponda di Mario Gaspar. Al 45′ Danjuma non impensierisce Faivre.

DIRETTA SHERIFF INTER PRIMAVERA/ Video streaming tv: così i nerazzurri in campionato

CLICCA QUI PER IL VIDEO VILLARREAL YOUNG BOYS (2-0)

Nella ripresa i gialloneri vanno a caccia del pari con lo scatenato Fassnacht, il quale si vede pure annullare un gol al 57′ a causa della posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Burgy con l’ausilio del VAR. Al 64′ lo spunto di Rieder viene poi fermato sulla linea di porta da Albiol a Rulli battuto. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Danjuma a chiudere definitivamente i conti trovando il gol del raddoppio all’89’, ispirato da Capoue. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese S. Gozubuyuk ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Pedraza, Mario Gaspar e Parejo da un lato, Sierro, Ngamaleu, Aebischer ed Elia dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno della competizione europea permettono al Villarreal di salire a quota 7 nella classifica del girone F della Champions League mentre lo Young Boys non si muove, rimanendo fermo con i suoi 3 punti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PORTO/ Quote: il ballottaggio nell'attacco rossonero

VIDEO VILLARREAL YOUNG BOYS (2-0): IL TABELLINO

Villarreal-Young Boys 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 36′ Capoue(V); 89′ Danjuma(V).

VILLARREAL (4-3-3) – Rulli; Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza(76′ Estupinan); Parejo(90’+2′ Gomez), Capoue, Coquelin(76′ Moreno); Pino(59′ Chukwueze), Boulaye Dia(59′ Trigueros), Danjuma. Allenatore: Unai Emery.

YOUNG BOYS (4-3-3) – Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, U. Garcia(76′ Lefort); Aebischer, Sierro(76′ Mambimbi), Rieder(76′ Maceiras); Fassnacht, M. Elia, Ngamaleu(83′ Siebatcheu). Allenatore: David Wagner.

Arbitro: S. Gozubuyuk (Olanda).

Ammoniti: 38′ Pedraza(V); 52′ Sierro(Y); 53′ Ngamaleu(Y); 55′ Mario Gaspar(V); 62′ Aebischer(Y); 78′ Parejo(V); 90’+5′ Elia(Y).

Probabili formazioni Sheriff Inter/ Quote: tornerà titolare Vidal?

© RIPRODUZIONE RISERVATA