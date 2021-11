Diretta Villarreal Young Boys/ Streaming video: spagnoli favoriti, Champions League

DIRETTA VILLARREAL YOUNG BOYS: PADRONI DI CASA FAVORITI

Villarreal Young Boys, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, martedì 2 novembre 2021, si gioca presso lo stadio della Ceramica (certamente più noto come Madrigal) della città spagnola per la quarta giornata del girone F di Champions League, che è quello dell’Atalanta. I tifosi nerazzurri dunque seguiranno con grande attenzione quello che succederà nella diretta di Villarreal Young Boys, perché c’è ancora molta incertezza nel girone e tutto è possibile.

Di certo il Villarreal ha fatto un notevole passo avanti vincendo per 1-4 in Svizzera due settimane fa, ma tutto sommato in classifica gli spagnoli hanno un solo punto in più dello Young Boys, che a settembre era stato capace di battere il Manchester United per poi perdere di misura a Bergamo. Gli svizzeri sono ultimi ma ancora pienamente in corsa e se riuscissero a fare l’impresa rimescolerebbero ancora una volta le gerarchie del girone, il Villarreal d’altronde ha un’occasione d’oro per fare un passo avanti verso la qualificazione agli ottavi. Che cosa succederà dunque in Villarreal Young Boys?

DIRETTA VILLARREAL YOUNG BOYS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Young Boys sarà garantita questa sera da Sky Sport, che offrirà anche la diretta streaming video per i propri abbonati tramite il servizio Sky Go, ma ricordiamo che quest’anno le partite di Champions League sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL YOUNG BOYS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Villarreal Young Boys. Per l’allenatore di casa Unai Emery pesano molto i guai muscolari che stanno frenando Gerard Moreno, disegniamo per il Villarreal quindi un modulo 4-3-3 con questi probabili titolari: Rulli in porta; difesa a quattro formata da Aurier, Albiol, Torres e Pedraza; nel terzetto di centrocampo Capoue, Parejo e Trigueros; infine ecco Gomez, Pino e Danjuma nel tridente offensivo.

La replica dello Young Boys allenato da David Wagner dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Faivre in porta; i quattro difensori Hefti, Camara, Lauper e Garcia; altra linea a quattro a centrocampo con Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer e Moumi Ngamaleu; infine la coppia d’attacco composta da Siebatcheu e Elia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Villarreal Young Boys in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli svizzeri.

