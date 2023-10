Video/ Virtus Bologna Stella Rossa (85-79) sintesi e highlights: Banchi fa tris! (Eurolega 20 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: LA SINTESI

Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Bologna supera la Stella Rossa per 85 a 79 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Banchi, nonostante qualche palla persa di troppo, riescono a prendere presto in mano il controllo delle operazioni mantenendo un’alta percentuale realizzativa. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati da coach Ivanovic tentano di correggere in qualche modo, soprattutto grazie al 4 a 0 nelle palle rubate, le disattenzioni che li avevano contraddistini in avvio di gara senza tuttavia accorciare le distanze se si pensa al 18 parti di parziale maturato.

Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente e così la tenacia dei biancorossi viene premiata dal 22 a 18 ottenuto non solo con una miglior gestione dei possessi, 3 a 5 nelle palle perse ed ancora 2 a 0 nelle rubate, ma anche con un buon lavoro nei rimbalzi. Nell’ultima parte dell’incontro i serbi insistono ma gli italiani controllano il vantaggio acquisito rendendo vano il 23 a 24 di parziale finale tornando a dimostrarsi molto precisi in fase di realizzazione.

La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questa quarta giornata della competizione continentale permette alla Virtus Bologna di salire in quinta posizione nella classifica dell’Eurolega 2023/2024 mentre la sconfitta porta la Stella Rossa a rimanere inchiodata al quattordicesimo posto.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Virtus sia stata superiore alla Stella Rossa a cominciare per esempio dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 54.4% contro il 41.2%. Entrambe le compagini hanno collezionato 35 rimbalzi ciascuna, 6 a 13 in attacco e 29 a 22 in difesa, e gli emiliani si sono distinti per il 4 a 0 nelle stoppate. I biancorossi non hanno invece saputo gestire nel migliore dei modi il 12 a 19 nelle palle perse e nemmeno l’11 a 3 in quelle rubate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero tredici S. Napier grazie ai 23 punti messi a segno per la Stella Rossa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Virtus Bologna a causa del 25 a 21 nel computo dei falli personali commessi.

VIRTUS BOLOGNA – Belinelli, Dobric, Dunston, Hackett, Shengelia. Panchina: Abass, Cacok, Cordinier, Lundberg, Mickey, Pajola, Smith. Coach: Banchi.

STELLA ROSSA – Bolomboy, Davidovac, Giedraitis, Lazic, Napier. Panchina: Hanga, Kuzmic, Mitrovic, Nedovic, Simonovic, Teodosic, Yago. Coach: Ivanovic.

GUARDA IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA











