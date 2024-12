LUCA BANCHI DIMESSO DALLA VIRTUS BOLOGNA

Luca Banchi si è dimesso dalla Virtus Bologna. Un terremoto, ma forse annunciato, quello che si è verificato mercoledì sera: la Virtus Bologna ha perso ancora in Eurolega, battuta in casa dall’Alba Berlino – in overtime – sprofondando a un bilancio di 2 vittorie e 11 sconfitte, lontanissima dal play in – e Banchi ha detto basta. Una situazione che era degenerata da mesi, tanto che ancor prima che cominciasse la stagione si era detto che clamorosamente il coach livornese potesse essere sostituito; ora, a lasciare è stato lui, comunicando la sua decisione alla squadra appena prima della conferenza stampa post-match. Le indiscrezioni riportano di uno spogliatoio tutto “contro”, o comunque non in appoggio a Banchi: l’unico a prendere le sue parti sarebbe stato il capitano, Marco Belinelli.

Diretta/ Virtus Bologna Berlino (risultato finale 88-90): V Nere, beffa al supplementare! (4 dicembre 2024)

Si parla di una rottura insanabile e di lungo corso con il direttore generale Paolo Ronci, dei rapporti mai nati e definitivamente deteriorati con Will Clyburn che, arrivato in estate dall’Anadolu Efes, avrebbe dovuto rappresentare il pezzo da novanta o comunque il complemento per spiccare il salto e invece ha deluso le aspettative. Altre cose emergeranno con tutta probabilità, intanto Banchi si è dimesso dalla Virtus Bologna e ora la Segafredo ha bisogno di un nuovo allenatore: aspettando novità in merito, la società si è presa tempo per decidere ma il primo nome che circola, e a dire il vero anche l’unico, è quello di Aleksandar Djordjevic che tornerebbe così a distanza di quasi tre anni, e verosimilmente sarebbe pronto a riprendere il lavoro.

DIRETTA/ Brescia Virtus Bologna (risultato finale 98-97): Germani, che rimonta! (basket, 1 dicembre 2024)

BANCHI DIMESSO, ALLA VIRTUS BOLOGNA TORNA DJORDJEVIC?

Dunque con la notizia che Luca Banchi si è dimesso dalla Virtus Bologna abbiamo anche la possibilità che Sasha Djordjevic sia il nuovo allenatore della squadra. Arrivato nel marzo alle V nere, è stato il coach che sostanzialmente ha fatto fare il salto di qualità a una squadra in crescita ma alla quale mancava qualche pezzo: prendendo il posto di Stefano Sacripanti ha vinto immediatamente la Champions League, poi ha portato la Virtus Bologna in testa al campionato ma la stagione è stata interrotta per il Covid. Poco male: Djordjevic ha vinto lo scudetto l’anno seguente, in Eurocup invece è rimasto imbattuto fino a gara-1 della semifinale (compresa) salvo venire incredibilmente eliminato.

Diretta/ Paris Virtus Bologna (risultato finale 81-78): crisi delle V nere! (oggi 28 novembre 2024)

Nell’estate 2021 Djordjevic ha lasciato per provare a riportare in alto il Fenerbahçe; la Virtus Bologna si è affidata a Sergio Scariolo con cui ha vinto finalmente l’Eurocup tornando in Eurolega, ma né il bresciano né Banchi, arrivato nel 2023 in fretta e furia, hanno saputo replicare il tricolore cadendo per tre volte contro l’Olimpia Milano. Ora Djordjevic potrebbe davvero tornare: per lo status che ha raggiunto la Virtus Bologna ha bisogno soprattutto di un allenatore di polso e soprattutto con esperienza gestionale e di campo ad alti livelli, non ci sono enormi nomi all’orizzonte anche se magari qualche sorpresa potremmo aspettarcela, per ora però le indiscrezioni, dopo le dimissioni di Luca Banchi, si dirigono verso il coach serbo e dunque staremo a vedere se sarà davvero così.