DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA/ Video streaming tv: fattore campo decisivo? (oggi 20 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Stella Rossa, possiamo osservare che questa è solamente la seconda stagione nella quale i bolognesi affrontano i serbi nella Eurolega contemporanea, pur essendo due formazioni il cui blasone ha radici antiche. Vi sono di conseguenza solamente due precedenti, che però naturalmente risalgono alla passata edizione e sono quindi molto significativi anche in ottica attualità: i ricordi sono agrodolci per la Virtus Bologna, che infatti nella annata 2022-2023 aveva raccolto una vittoria e una sconfitta contro la Stella Rossa di Belgrado.

Diretta/ Virtus Bologna Alba Berlino (risultato finale 87-76): V Nere in scioltezza! (oggi 18 ottobre 2023)

Il fattore campo era sempre stato decisivo, giocando stasera a Bologna lo consideriamo come un buon auspicio: il 2 dicembre 2022 infatti la Virtus aveva perso a Belgrado, dove i padroni di casa della Stella Rossa si imposero per 83-74; il riscatto giunse al ritorno, giocato due mesi scarsi più tardi, cioè il 31 gennaio 2023 a Bologna, con vittoria della Virtus per 84-72 grazie soprattutto a un Tornike Shengelia in grande spolvero, che fu il mattatore della partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 75-90): la chiude Belinelli! (basket A1, 15 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Stella Rossa sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà Sky Sport a fornire le grandi sfide di Eurolega. Di conseguenza gli abbonati potranno seguire Virtus Bologna Stella Rossa anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Monaco Virtus Bologna (risultato finale 53-89): prima vittoria europea! (Eurolega 13 ottobre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Virtus Bologna Stella Rossa, in diretta questa volta dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, sempre con palla a due alle ore 20.30 ma con cambio di sede rispetto al PalaDozza utilizzato appena due sere fa contro l’Alba Berlino, si gioca questa sera, venerdì 20 ottobre 2023, per la quarta giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, edizione 2023-2024, che sarà come sempre una lunghissima avventura. Partire con il piede giusto però può avere fin d’ora notevole significato, ovviamente sia per costruire una classifica di spessore ma anche per dare consapevolezza e maggiore fiducia a questo livello, al quale la Virtus Bologna è ancora tutto sommato poco abituata in epoca recente, con il ritorno che ha avuto luogo l’anno scorso.

Nella massima manifestazione europea di pallacanestro questa è la prima settimana in cui l’Eurolega prevede quest’anno un doppio turno consecutivo, che naturalmente l’anno scorso fu una delle novità con cui la Virtus Bologna fu costretta a fare i conti, perché giocare due grandi sfide europee (e lo sono tutte in Eurolega) più anche in campionato nel weekend non è ovviamente semplice da gestire. A questo giro gli uomini di coach Luca Banchi evitano almeno le trasferte, dopo la bella vittoria contro l’Alba Berlino infatti è ancora un impegno casalingo, stavolta contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Logisticamente è un vantaggio, anche se la Virtus Bologna settimana scorsa ha dimostrato di saper fare bene anche in trasferta, con una meravigliosa vittoria sul campo del Monaco. In questo frangente il calendario potrebbe dare una mano, siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Virtus Bologna Stella Rossa…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Stella Rossa, abbiamo quindi sinteticamente presentato la situazione di questa settimana così delicata in Eurolega, esame significativo per il nuovo corso dell’allenatore Luca Banchi, che è arrivato alla Virtus Bologna sulla scia del meraviglioso Mondiale vissuto alla guida della Lettonia e dopo il clamoroso “divorzio” tra la V Nera e l’ex coach Sergio Scariolo ad appena una settimana dall’inizio dell’attività ufficiale nella stagione 2023-2024. Il sostituto però è di altissimo livello, ha già fatto “miracoli” (sportivi, s’intende) con la Nazionale lettone portata al quinto posto iridato e ora cerca un’impresa che potremmo considerare simile alla guida della Virtus Bologna.

La prestazione contro Monaco naturalmente fa ben sperare, perché è stata praticamente perfetta sia in difesa sia in attacco, una dimostrazione di personalità da parte della Virtus Bologna, tanto più significativa perché arrivata in trasferta. Certo, il campo della Stella Rossa di Belgrado sarebbe un’altra cosa, però al momento contro gli slavi si gioca a Bologna e allora sarebbe prezioso mettere un altro tassello in un cammino che potrebbe riportare gli emiliani su livelli che da queste parti sognano ormai da circa 20 anni, quando finì un ciclo leggendario per la Virtus. Per ora bisogna però pensare partita per partita, quindi cosa succederà stasera nella diretta di Virtus Bologna Stella Rossa?











© RIPRODUZIONE RISERVATA