VIDEO VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS KAUNAS, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Arena lo Zalgiris Kaunas ha la meglio in trasferta sulla Virtus Bologna vincendo per 71 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo entrambe le compagini iniziano la partita con grande intensità e le difese lavorano parecchio per contenere le fasi d’attacco nonostante i lituani cerchino immediatamente di farsi valere portandosi subito in vantaggio.

Diretta/ Virtus Bologna Zalgiris (risultato finale 68-71): un'altra sconfitta! (Eurolega, 15 ottobre 2024)

I minuti passano e la squadra guidata da coach Trinchieri sembra quasi mettere il turbo mentre gli uomini di coach Banchi non vanno oltre a quanto prodotto nei primi dieci minuti della sfida perdendo dunque il parziale per 15 a 28. Nel secondo tempo le Vu Nere rientrano sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo apparentemente con lo spirito giusto per tentare di dare del filo da torcere ai biancoverdi impondendosi in questo caso per 22 a 16.

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 68-76): vincono le V Nere! (basket A1, 12 ottobre 2024)

Nel finale però gli ospiti non smettono di combattere e la spuntano al momento decisivo rubando anche una palla sul più bello ad un veterano come Belinelli. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questa terza giornata del torneo continentale permette allo Zalgiris Kaunas di portare il proprio record sul 2-1 mentre la sconfitta costa lo 0-3 stagionale alla Virtus Bologna, occupando ora l’ultima posizione solitaria nella classifica dell’Eurolega 2024/2025.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo Zalgiris si sia aggiudicato meritamente questo successo a partire dalla maggior precisione complessiva al tiro registrata, il 44.6% contro il 39%. I lituani hanno poi dominato a rimbalzo, 37 a 32 totali dei quali 12 a 9 in attacco e 25 a 23 in difesa, ed hanno rubato più palle, 11 a 8, rispetto alle Vu Nere a cui invece è servito a poco il 3 a 0 nelle stoppate ed anche aver perso meno palle, 13 a 16. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero otto Clyburn con appena 16 punti messi a segno per Bologna. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Virtus a causa del 27 a 23 nel computo dei falli personali.

Video Villeurbanne Virtus Bologna (87-85)/ Sintesi e highlights: 23 per Cordinier (Eurolega 10 ottobre 2024)

VIRTUS BOLOGNA – Clyburn, Shengelia, Mouhamet, Cordinier, Pajola. Panchina: Belinelli, Grazulis, Hackett, Morgan, Polonara, Tucker, Zizic. Coach: Banchi.

ZALGIRIS – Ulanovas, Brazdeikis, Dunston, Giedraitis, Sirvydis. Panchina: Birutis, Butkevicius, Francisco, Lekavicius, Mitchell, Smailagic, Wallace. Coach: Trinchieri.

VIDEO VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS KAUNAS: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS