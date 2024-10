DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: V NERE IN AFFANNO!

Si avvicina la diretta Virtus Bologna Zalgiris, partita che va in scena alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre 2024 presso la Unipol Arena: è la prima settimana con turno doppio in Eurolega 2024-2025, siamo alla terza giornata e per la squadra di Luca Banchi c’è già la necessità di risalire la corrente perché, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, l’approccio della Virtus Bologna all’Eurolega è stato negativo e sono già arrivate due sconfitte. La prima in casa contro l’Anadolu Efes; la seconda, ancora più preoccupante, maturata sul parquet di Villeurbanne contro una squadra che sulla carta potrebbe non andare nemmeno a disputare il play in.

Questa sera dunque nella diretta Virtus Bologna Zalgiris servirà riscattarsi, e non sarà facile: lo Zalgiris Kaunas, squadra storica e che richiama anche una finale persa dalle V nere in Eurolega (anche se una vita) fa, è allenato da Andrea Trinchieri che sta provando a riportarlo tra le grandi europee, all’esordio ha battuto il Barcellona e poi ha comunque tenuto testa all’Olympiakos, si tratta dunque di una squadra tosta e che potrebbe venire alla Unipol Arena a fare il colpo. Scopriremo come andranno le cose nella diretta Virtus Bologna Zalgiris, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questo intrigante e delicato match.

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS IN STREAMING VIDEO TV

Va ovviamente ricordato che per la diretta Virtus Bologna Zalgiris in tv dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurolega infatti viene trasmessa sui canali di questa emittente, come del resto tutte quelle che riguardano le nostre due squadre impegnate nella competizione. In assenza di un televisore i clienti potranno assistere, senza costi aggiuntivi, al match in diretta Virtus Bologna Zalgiris in streaming video attivando l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi; infine il sito euroleaguebasketball.net/euroleague fornirà tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: TRINCHIERI IN ITALIA

Con la diretta Virtus Bologna Zalgiris vivremo dunque una partita davvero ostica per le V nere: la squadra di Banchi ha certamente come obiettivo quello di migliorare l’esito dell’ultima Eurolega, in cui aveva mancato i playoff a causa di un tremendo calo nel finale della regular season, ma aveva comunque avuto accesso al play in dove aveva eliminato l’Anadolu Efes prima che le energie andassero in esaurimento, e arrivasse così una sconfitta contro il Baskonia. Questa Virtus Bologna ha certamente nelle corde la qualificazione ai playoff: lo diciamo anche con lo 0-2 come avvio, perché la stagione in Eurolega è davvero lunghissima e aperta a ogni scenario.

Intanto è sempre molto bello rivedere Andrea Trinchieri in Italia: il coach milanese si è ormai affermato all’estero ma questa settimana si fermerà nel suo Paese per qualche giorno, perché dopo la trasferta di Bologna lo Zalgiris affronterà l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum. Tornare in Lituania con due vittorie sarebbe straordinario per Trinchieri e la squadra di Kaunas, diciamo che forse l’obiettivo realistico potrebbe essere quello di ottenere almeno un successo e naturalmente lo Zalgiris lo andrà a cercare subito contro la Virtus Bologna, noi tra poco dovremo metterci comodi e stare a vedere come andrà a finire questa bellissima sfida della Unipol Arena.