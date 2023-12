Video/ Virtus Francavilla Audace Cerignola (3-3) gol e highlights: derby! (Serie C, 11 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA: LA SINTESI

Video Virtus Francavilla Audace Cerignola pieno di gol ed emozioni. La Virtus Francavilla va vicinissima alla vittoria ma in pieno recupero subisce il 3-3 da parte dell’Audace Cerignola, al termine di una gara ben interpretata dagli uomini di Roberto Occhiuzzi che, sotto di due gol, sono stati capaci di ribaltare tutto e andare in vantaggio grazie ad un super Alessandro Polidori, autore di una doppietta su rigore; due i penalty trasformati anche da Giancarlo Malcore, che ha firmato il definitivo pareggio. Espulsi nel finale Andrea Risolo e Juan Monteagudo.

Al 15’ l’Audace costruisce la prima occasione nitida: Bianco scodella al centro per Malcore che si coordina ed in rovesciata sfiora il gol del weekend, parata da grande portiere di Forte. È soltanto il preludio a ciò che avverrà al 27’: grande densità in area piccola per un corner, Risolo tocca con il braccio e l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Malcore conferma di essere in serata con un penalty perfetto. Azione elaborata al 33’, Leonetti cerca Malcore sul secondo palo, il portiere respinge sui piedi di Ruggiero che non fallisce il tap-in e fa 0-2. I padroni di casa ci mettono i nervi, il forcing produce risultati al 40’: Bianco atterra Biondi in area, è ancora rigore ma questa volta dall’altra parte. Polidori non perdona, Krapikas spiazzato nonostante il suo ottimo score sugli undici metri. Nella ripresa il gol è nell’aria e giunge al 54’: trama pericolosa, il pallone finisce sul destro di Giovinco che risolve una mischia a limite dell’area e fredda Krapikas rimettendo il match in equilibrio. Al 58’ il ribaltone, fallo di mano di Gonnelli, altro penalty, il terzo di serata, i calciatori ofantini protestano chiedendo la punizione dal limite. Polidori non sbaglia e completa l’incredibile rimonta. La gara non finisce di offrire spunti, all’87’ Risolo stende Coccia ed incassa il secondo giallo, finale in inferiorità numerica per la Virtus. Sei minuti di recupero, al 93’ Forte si supera sull’incornata di Malcore. Al 95’ accadde l’incredibile: Gonnelli svetta e Monteagudo la para a portiere battuto, quarto rigore di serata, ancora rosso, questa volta diretto, per il difensore biancazzurro. Malcore si prende la responsabilità di un penalty pesantissimo e non sbaglia, ponendo fine ad un derby clamoroso.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA, IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Carella, Risolo, Di Marco (33’st. Zuppel), Biondi; Macca (46’st. Enyan); Giovinco (22’st. Fornito), Polidori (33’st. Izzillo). A disposizione: Carretta, Castiglia, Lo Duca, Vantaggiato, Serio, Yakubiv, Vapore, Martina, Fornito, Latagliata.. Allenatore: Occhiuzzi

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas; Coccia, Bianco (48’st. Botta), Gonnelli, Russo; D’Ausilio (22’st. Capomaggio), Tascone, Ruggiero (37’st. Neglia); D’Andrea (22’st. Sosa), Leonetti; Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Bezzon, Vitale. Allenatore: Tisci

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

RETI: 28’pt. Malcore rig. (C), 33’pt. Ruggiero (C), 40’pt. Polidori rig. (F), 9’st. Giovinco (F), 14’st. rig. Polidori (F), 51’st. Malcore rig. (C).

AMMONIZIONI: Risolo (F), Bianco (C), Coccia (C), Polidori (F), Accardi (F), Tascone (C), Giovinco (F), Zuppel (F). Espulsi: Risolo (F), Monteagudo (F).

ESPULSO: Risolo (F)

