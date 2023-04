Video/ Virtus Francavilla Catanzaro (2-4) gol e highlights: tripletta show di Curcio

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO (2-4) 36^ GIORNATA SERIE C, GIRONE C: GOL E HIGHLIGHTS

Alla Nuovarredo Arena il Catanzaro supera in trasferta la Virtus Francavilla per 4 a 2 grazie alla tripletta di uno scatenato Alessio Curcio. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Vivarini a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni andando alla conclusione larga con Pontisso intorno all’8′. I minuti scorrono sul cronometro e, dopo un’occasione fallita dai padroni di casa allenati da mister Calabro al 25′, i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Cianci con un colpo di testa da calcio d’angolo. Il raddoppio arriva quindi al 43′ per merito del gol firmato da Curcio, approfittando di un rimpallo favorevole. Nel secondo tempo i pugliesi ripartono con lo spirito giusto ed infatti accorciano le distanze al 48′ per merito di Patierno, su suggerimento di Cisco.

Nell’ultima parte dell’incontro Patierno trova il pari ancora con l’aiuto di Cisco al 59′ ma Curcio completa la tripletta personale che vale il successo per i calabresi tra il 71′ ed il 90′, in questo caso su passaggio di Katseris. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Castellone, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Idda, Risolo, Murilo e Pierino da un lato, Ghion dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Catanzaro di salire a quota 93 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Virtus Francavilla non si muove, restando ferma a 45 punti.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO, IL TABELLINO

Virtus Francavilla-Catanzaro 2-4 (p.t. 0-2)

Reti: 33′ Cianci(C); 43′, 71′, 90′ Curcio(C); 48′, 59′ Patierno(V).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1) – Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, Pierno; Maiorino, Murilo; Patierno. A disp.: Milli, Negro, De Marino, Karlsson, Solcia, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All.: Calabro.

CATANZARO (3-4-3) – Sala; Scognamillo, Fazio, Gatti; Brignola, Pontisso, Ghion, Tentardini; Curcio, Cianci, Biasci. A disp.: Fulignati, Grimaldi, Welbeck, Rolando, Verna, Iemmello, Bombagi, Sounas, Katseris, Cinelli, Situm, Megna. All.: Vivarini.

Arbitro: Domenico Castellone (sezione di Napoli).

Ammoniti: 14′ Idda(V); 17′ Risolo(V); 37′ Ghion(C); 74′ Murilo(V); 86′ Pierino(V).

