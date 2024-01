Video/ Virtus Francavilla Foggia (1-0) gol e highlights: Artistico decide il derby (26 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA (1-0): LA PARTITA

La Virtus Francavilla supera di misura il Foggia nel derby grazie ad Artistico e porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Ad inizio match il grande protagonista è l’estremo difensore Perina. Vezzoni serve Tascone, da fuori area calcia, Perina compie un ottimo intervento. A metà della prima frazione arriva la rete che decide il match. Ingrosso la mette in mezzo, arriva Artistico che sigla di testa. Il Foggia prova a reagire ma in attacco non riesce a pungere.

Il Foggia continua ad attaccare a testa bassa ma gli attaccanti hanno le polveri bagnate. Vezzoni in mezzo, ci arriva Millico che di testa non trova la porta. Ancora il Foggia pericoloso con Martini che serve Tonin, il suo tiro viene respinto da Branduani. L’ultima fiallo arriva con Millico che serve Tascone che da ottima posizione la mette fuori. Con questa vittoria la Virtus Francavilla raggiunge quota 21 punti mentre il Foggia resta a 25 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA (1-0): IL TABELLINO

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Molnar, Monteagudo; Carella (75′ De Marino), Di Marco, Risolo, Macca (60′ Garofalo), Ingrosso (84′ Gasbarro); Artistico, Polidori

A disp.: Carretta, Lucatelli, Agostinelli, Nicoli, Serio, Vapore, Cardoselli, Fekete, Giovinco

All.: Occhiuzzi

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Riccardi, Carillo (70′ Papazov), Rizzo; Martini (89′ Idrissou), Di Noia (46′ Odjer), Tascone; Millico, Tonin, Vezzoni (88′ Antonacci)

A disp.: Nobile, Castaldi, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Rossi, Brancato

All.: Cicioni (Cudini squalificato)

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Ammoniti: 11′ Artistico (VFr), 20′ Rizzo (Fog), 90’+2 Idrissou (Fog)

