Video/ Virtus Francavilla Gelbison (1-0) gol e highlights: la decide Patierno

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON (1-0): TRE PUNTI FONDAMENTALI

La Virtus Francavilla, con tanta sofferenza, porta a casa i tre punti di fronte al proprio pubblico. Qui al Giovanni Paolo II i padroni di casa superano la Gelbison. Partita molto intensa e divertente segnata già dal primo minuto con l’errore grossolano di Vitale che ha regalato palla al numero 9 biancazzurro che non ha potuto far altro che mettere in rete. La Gelbison comunque ha reagito con determinazione ma nessuno dei suoi attaccanti è stato lucido nelle poche occasioni da rete concesse dalla difesa della Virtus, specialmente nel primo tempo, e ad inizio ripresa con Statella. CLICCA QUI PER IL VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON

Con questo successo la Virtus sale a quota 7 mentre la Gelbison rimane in coda alla classifica con soli 2 punti e ancora alla ricerca della prima vittoria tra i professionisti. Al 93esimo Kyeremateng spreca incredibilmente l’ultima possibilità per il pareggio, non sfruttando il meraviglioso traversone di Loreto. Il colpo di testa del giocatore rossoblù finisce a lato, ma la posizione era veramente favorevole. Pochi minuti prima Maiorino aveva avuto la grande chance per chiudere il match, ma Vitale è stato miracoloso nella respinta.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON (1-0): IL TABELLINO

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Giorno (31′ Tchetchoua), Cardoselli (46′ Mastropietro), Risolo, Pierno (63′ Solcia); Patierno (85′ Ekuban), Perez (63′ Maiorino). A disposizione: Milli, Romagnoli, Solcia, Minelli, Tchetchoua, Di Marco, Mastropietro, Fois, Cisco, Macca, Maiorino, Ejesi, Ekuban. Allenatore: Antonio Calabro

Gelbison (3-4-3): Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Statella (64′ Kyeremateng), Savini (66′ Citarella), Fornito (79′ Di Fiore), Loreto; Nunziante (83′ Marong), Sorrentino (47′ Sane), De Sena. A disposizione. Cannizzaro, D’Agostino, Marong, Mesisca, Onda, Paoloni, Di Lorenzo, Citarella, Correnti, Di Fiore, Kyeremateng, Sane. Allenatore: Gianluca Esposito

arbitro: Adolfo Baratta di Rossano Calabro

assistenti: Francesco Collu di Oristano; Maurizio Barbiero di Campobasso; Domenico Leone di Baletta

marcatori: 1′ Patierno (V)

ammoniti: Cardoselli (V), Pierno (V), De Sena (G)











© RIPRODUZIONE RISERVATA