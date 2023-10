Video/ Virtus Francavilla Giugliano (1-1) gol e highlights: De Sena risponde a Giovinco (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO: LA PARTITA

Virtus Francavilla e Giugliano si dividono la posta in palio grazie a due belle punizioni di Giovinco e De Sena. Queste le fasi salienti della gara. orta. Giovinco ci prova su punizione, libera la difesa ospite. Macca in mezzo per Artistico che di testa non trova la porta. Artistico calcia in area, Russo respinge con i piedi. Giovinco ci prova da punizione, Russo respinge. Dimarco per Izzillo, tiro da fuori area fuori.Ciuferri quasi sorprende Forte da punizione, respinge il portiere. Giovinco! La sbloccano i padroni di casa! Grandissima punizione che non lascia scampo a Russo. Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Giugliano (risultato finale 1-1): la riprende De Sena (Serie C 1 ottobre 2023)

SECONDO TEMPO DI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO

De Marino ci prova da fuori area, respinge Russo. Giovinco in mezzo per Artistico, grande parata di Russo! De Sena! La riprende il Giugliano! Bellissima punizione che supera la barriera e termina alle spalle di Forte! Grande occasione per Bernardotto che in area non riesce nel tocco vincente! Ci prova ancora Artistico, Russo risponde presente! Labriola calcia da fuori area, sfera fuori. Quattro i minuti di recupero. Termina il match.

IL TABELLINO DI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F. (Portiere), Accardi A. (dal 34′ st Yakubiv S.), De Marino D., Monteagudo J. C., Di Marco T. (dal 37′ st Carella F.), Izzillo N., Fornito G. (dal 13′ st Risolo A.), Biondi K., Macca F., Giovinco G. (dal 34′ st Zuppel D.), Artistico G. (dal 37′ st Polidori A.). A disposizione: Carretta F. (Portiere), Del Duca P., Enyan E., Fekete M., Gavazzi F., Latagliata M., Lucatelli I. (Portiere), Vapore A.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Berman T., Scognamiglio G., Caldore M., Rondinella G. (dal 12′ st Aruta M.), Vogiatzis V., Gladestony, Yabre M. (dal 33′ st Di Dio F.), Ciuferri F. (dal 1′ st Bernardotto G.), De Sena C. (dal 33′ st Stabile D. P.), Sorrentino L. (dal 25′ st Labriola V.). A disposizione: Baldi G. (Portiere), De Francesco F., Eyango S., Grasso M., Manrrique, Oviszach E., Zullo W.

Reti: al 45′ pt Giovinco G. (Virtus Francavilla) al 19′ st De Sena C. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 41′ pt Giovinco G. (Virtus Francavilla), al 18′ st Accardi A. (Virtus Francavilla) al 23′ pt Sorrentino L. (Giugliano), al 30′ pt Berman T. (Giugliano), al 14′ st De Sena C. (Giugliano), al 33′ st Vogiatzis V. (Giugliano).

