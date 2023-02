Video/ Virtus Francavilla Giugliano (4-1) gol e highlights: poker pugliese (Serie C)

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO (4-1): LA PARTITA

Virtus Francavilla Giugliano partita senza troppa storia. In terra pugliese, infatti, la resistenza della squadra ospite dura appena dodici minuti, il tempo utile a Maiorino per siglare il calcio di rigore del vantaggio. Ad onor del vero il Giugliano imbastisce con forza una reazione e potrebbe anche pareggiare i conti ma la mira degli attaccanti non è precisa. Sul finire della prima frazione, invece, è quantomai puntuale Maiorino nel mettere in rete il contropiede del raddoppio su assist di Cisco. Una mazzata per il Giugliano che nel secondo tempo inizia con il piede sbagliato e vede allungare ancora i padroni di casa. Passano appena due minuti, infatti, per il terzo gol della Virtus Francavilla: iscrive il proprio nome nel tabellino bomber Patierno, abile a ribattere in rete dopo un palo colpito da Murilo.

Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all'Euganeo (Serie C)

Non è finita perché l’undici di Calabro produce altre occasioni e al 55′ c’è tempo per la doppietta di Patierno: secondo calcio di rigore di giornata e ancora gol, il quindicesimo in stagione per l’attaccante pugliese. Al 59′ il gol della bandiera ospite: gran parte del merito a Piovaccari che supera Caporale e mette il pallone a centro area dove La Monica deve solo appoggiare in rete il punto del 4-1. La formazione di mister Antonio Calabro vince e si porta a quota 35 punti in classifica superando di una lunghezza proprio il Giugliano. Entrambe le squadre stazionano in zona play-off in attesa del match dell’Avellino.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO (4-1): IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella; Idda, Minelli (90’ Yakubiv), Caporale; Cisco (64’ Pierno), Risolo, Di Marco (64’ Macca), De Marino; Murilo, Maiorino (77’ Tchetchoua), Patierno. A disposizione: Milli, Romagnoli, Solcia, Manarelli, Prinelli, Carella, Cardoselli, Karlsson, Ejesi. Allenatore: Calabro

GIUGLIANO: Sassi; Biasol, Zullo, Poziello; Rondinella (77’ Gomez), Felippe, Gladestony, Di Dio (85’ Iglio), Oyewale (46’ La Monica); Piovaccari (85’ Felici), Sorrentino (61’ Ciuferri). A disposizione:Viscovo, Rob Coprean, Scognamiglio, Mesisca, Ceparano, R. Poziello, Eyango, Basha. Allenatore: Di Napoli squalificato (in panchina Tatomir).

Reti: 12’ rig. Maiorino (VF), 43’ Maiorino (VF), 47’ Patierno (VF), 56’ rig. Patierno (VF), 59’ La Monica (G)

Ammoniti: Murilo, Di Marco, Pierno, Idda (VF), Sassi, Gomez (G).

Diretta/ V.Francavilla Giugliano (risultato finale 4-1): dominio pugliese!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO











© RIPRODUZIONE RISERVATA