Video/ Virtus Francavilla Messina (1-0) gol e highlights: Artistico piega i siciliani (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA: LA PARTITA

La Virtus Francavilla piega di misura il Messina grazie ad Artistico. Questa la sintesi con le azioni più significative della gara. Ripartenza di Di Marco che serve Artistico in area, tutto solo davanti al portiere avversario perde il tempo della conclusione! De Marino la crossa in mezzo, ci arriva Artistico di testa con Fumagalli che compie una grandissima parata! Artistico! La sbloccano i padroni di casa! Biondi salta Polito e crossa, tocca a porta vuota Artistico. Calcia Polito, c’è la respinta do Forte, ci prova poi Plescia in rovesciata, para il portiere avversario. Cross in mezzo con Emmausso pericoloso, para Forte. Polito in mezzo, gira Plescia che non trova la porta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA, IL SECONDO TEMPO

Frisenna calcia da fuori area, grande risposta di Forte! Giovinco ci prova su punizione ma la mette alta. Emmausso serve Cavallo che sbaglia lo stop decisivo in area di rigore! Plescia serve Emmausso in area, grande risposta con i piedi di Forte! Messina che attacca a testa bassa in questo finale di gara. Termina il match.

IL TABELLINO DI VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco (76′ Yakubiv), Izzillo (65′ Carello), Fornito (53’Risolo), Macca, Biondi; Artistico (65′ Zuppel), Giovinco (65′ Enyan). A disp.: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Fekete, Lo Duca, Carella, Risolo, Nicoli, Serio, Latagliata, Polidori All. Villa.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Polito (83′ Ferrara), Manetta, Pacciardi, Tropea (46′ Buffa); Firenze (46′ Cavallo), Frisenna, Scafetta (65′ Ragusa); Emmausso, Plescia, Ortisi. A disp.: De Matteis, Di Bella, Lia, Ferrara, Darini, Luciani, Zunno, Zammit. All. Modica.

ARBITRO: Gianquinto di Parma (Nicosia-Meraviglia).

MARCATORI: 21′ Artistico

NOTE: Match sospeso per 40′ causa problemi all’impianto di illuminazione

AMMONIZIONI: Manetta, Izzillo, Emmausso, Di Marco, Enyan.

