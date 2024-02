Video/ Virtus Francavilla Monopoli (0-0) gol: pari giusto con poche emozioni (26 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI (0-0): LA PARTITA

Virtus Francavilla e Monopoli si dividono la posta in palio dopo un deludente zero a zero. Un pari che serve poco ad entrambe vista la difficile situazione in classifica. Nel primo tempo grande occasione per Tommasini che da solo contro il portiere avversario non trova il tocco vincente. Barlocco la mette in mezzo da corner, Ferrini ci va di testa ma non centra la porta. Grandolfo dal limite a botta sicura ma trova la grandissima risposta di Branduani.

Garofalo prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza, la sfera termina altissima. Grandolfo per Barlocco che calcia in area ma trova la deviazione di un difensore avversario. Artistico risponde per le rime calciando da ottima posizione, Berman lo chiude bene. Il gol non arriva con il match che termina a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI (0-0): IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Branduani P., Dutu E., Monteagudo J. C., Gasbarro A., Biondi K. (dal 4′ st Carella F.), Garofalo V. (dal 37′ st Izzillo N.), Laaribi M. (dal 37′ st Risolo A.), Macca F., Ingrosso G. (dal 44′ st Nicoli S.), Neglia S., Artistico G.. A disposizione: Carretta F., Lucatelli I., Accardi A., Contini G., De Marino D., Gavazzi F.

MONOPOLI: Gelmi L. (Portiere), Berman T., Bizzotto N., Ferrini M., Viteritti O., Ardizzone F., De Risio C., Iaccarino G. (dal 34′ st Hamlili Z.), Barlocco L., Grandolfo F., Tommasini C. (dal 34′ st De Paoli A.). A disposizione: Dalmasso J., Angileri A., Arioli A., Borello G., Cubretovic M., Fornasier M., La Vardera S., Simone G., Sosa F., Vitale M.

Reti: –

Ammonizioni: al 32′ pt Dutu E. (Virtus Francavilla), al 45’+2 st Gasbarro A. (Virtus Francavilla) al 21′ pt Viteritti O. (Monopoli), al 41′ st De Paoli A. (Monopoli), al 45’+6 st Barlocco L. (Monopoli).

