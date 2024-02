DIRETTA/ Virtus Francavilla Monopoli video streaming tv: ecco i numeri recenti (Serie C, 26 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Francavilla Monopoli presenta due squadre che nelle ultime 5 partite hanno realizzato reti soltanto da una parte. Nelle ultime 5 sfide sono riuscite ad andare in gol solamente una delle due formazioni con i biancoverdi ad ottenere tre vittorie contro l’unica dei biancazzurri datata 26 Marzo 2023. La prima gara che vi presentiamo è quella terminata con un pareggio a reti bianche del 30 gennaio 2022. Successo del Monopoli nei playoff di categoria grazie alla rete nel finale su calcio di rigore da parte del difensore Mercadante.

Terza sfida che ha sorriso ancora una volta al Monopoli grazie alla rete di Falbo, ancora una volta nei minuti finali. L’unica vittoria di queste ultime 5 partite per il Virtus Francavilla che è stata quella del 26 Marzo 2023 grazie alle reti firmate da Solcia e Patierno. Torna alla vittoria il Monopoli nella gara di andata di quest’anno con il pesante risultato di 3-0, frutto della doppietta di Santaniello e Starita. (Marco Genduso)

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Monopoli e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Francavilla Monopoli, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le squadre nel loro strenuo tentativo di rimanere aggrappate alla speranza della salvezza, evitando i rischiosi spareggi dei play out. Attualmente, dopo il ko a Sorrento, la Virtus Francavilla si trova in terzultima posizione in classifica, distanziata di ben 12 punti dal Catania, la prima squadra al sicuro dalla retrocessione.

Appena un punto sopra si trova il Monopoli, che cerca disperatamente di uscire da una serie di risultati negativi, con ben quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro partite di campionato, l’ultima subita in casa contro il Latina. In questa situazione, ogni punto perso significa scivolare sempre più indietro. I Gabbiano si guardano alle spalle considerando che anche il Monterosi Tuscia penultimo è lontano al momento solo tre lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Monopoli, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani, De Marino, Biondi, Di Marco, Artistico, Neglia, Gasbarro, Dutu, Risolo, Nicoli, Macca. Risponderà il Monopoli allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi; Angileri, Bizzotto, La Vardera; Viteritti, Hamlili, De Risio, Barlocco; Borello; Grandolfo, Tommasini..

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











