Video/ Virtus Francavilla Paganese (3-3) gol e highlights: pari clamoroso! (Serie C)

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE (3-3): DOMINIO PADRONI DI CASA NEL PRIMO TEMPO

Succede di tutto nel match tra Virtus Francavilla e Paganese. Il primo tempo della gara viene dominato dai padroni di casa, che passano in vantaggio subito con Patierno, al 4′. Lancio da centrocampo per Pierno, che si libera bene e offre un buon cross per Patierno. L’attaccante non sbaglia e mette in rete la palla che vale l’1 a 0 al quarto minuto. Al 19′ arriva il raddoppio! Ancora una volta la rete arriva dalla sinistra con Pierno che riceve palla da Maiorino: l’esterno serve Mastropietro con un cross basso e la palla finisce ancora una volta in rete. La Virtus va ancora a segno al 26′ con Maiorino: dalla destra Carella appoggia al limite per Maiorino, che triangola nello stretto e colpisce Baiocco. Al 31′ arriva la rete degli ospiti con Cretella. Zanini serve Diop, che la passa al centrocampista che entra in area, controlla e tira verso la porta difesa da Nobile, che non può far nulla. Finisce dunque 3 a 1 il primo tempo.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE: CLAMOROSO PAREGGIO

Alla ripresa del match, la Virtus Francavilla è sempre più attiva della Paganese e si rende pericolosa in più occasioni. Nonostante le tante chance, i padroni di casa non riescono a calare il poker e sul finale succede davvero di tutto, con un pareggio che ha del clamoroso. All’85’ arriva la rete di Zanini, penetrato in area e capace di mettere in rete una palla a due passi da Nobile. Pochi minuti dopo, ancora pericolosi gli ospiti con Tommasini di testa. Al 90′ arriva il clamoroso pareggio, proprio con Tommasini! Un punto ciascuno, dunque, in un match che ha davvero dell’incredibile. Dopo una gara condotta praticamente fino alla fine, la Virtus Francavilla riesce a farsi rimontare di tre gol.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE: IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-PAGANESE 3-3

RETI: 4′ pt Patierno C. (Virtus Francavilla), 19′ pt Mastropietro F. (Virtus Francavilla), 26′ pt Maiorino P. (Virtus Francavilla), 32′ pt Cretella C. (Paganese), 41′ st Zanini M. (Paganese), 45′ st Tommasini C. (Paganese)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Gianfreda, Idda; Carella, Franco, Prezioso, Pierno; Mastropietro (21′ st Toscano), Patierno, Maiorino (32′ st Perez). All. Taurino.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Konate (21′ st Celesia), De Santis, Murolo (28′ st Sbampato); Martorelli (1′ st Perlingieri), Zanini, Tissone (22′ st Firenze), Cretella, Manarelli (22′ st Brogni); Tommasini, Diop. All. Grassadonia.

