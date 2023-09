Video/ Virtus Francavilla Picerno (0-1) gol e highlights: decide un gol di Diop (3 settembre 2023)

Colpo gobbo del Picerno che supera la Virtus Francavilla grazie alla rete siglata da Diop. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Macca la mette in mezzo, Monteagudo di testa colpisce centrale. Murano ci prova in area con il destro, sfera alta. Albadoro in mezzo per Murano, colpo di testa a botta sicura e grande risposta di Forte. Palo del Picerno! Albadoro per Graziani che la piazza, la sfera termina sul palo! Ottima prestazione da parte di Albadoro fino ad ora. La prima frazione termina a reti bianche.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Picerno (risultato finale 0-1) video: la decide Diop! (3 settembre 2023)

SECONDO TEMPO

Guerra crossa in mezzo, Forte respinge con i pugni. Ancora una grandissima parata di Forte! Murano calcia al volo, Forte respinge. Murano aggancia in area e calcia, palla fuori di poco. Diop! La sblocca il Picerno! Esposito prende il palo, arriva Diop e la mette in rete. Risolo calcia al volo, palla fuori. Termina il match, colpo esterno del Picerno. Bella vittoria per il Picerno.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F. (Portiere), Accardi A., Gavazzi F., Monteagudo J. C., Carella F. (dal 25′ st Izzillo N.), Macca F. (dal 39′ st Giovinco G.), Di Marco T., Risolo A., Nicoli S. (dal 24′ st De Marino D.), Artistico G., Polidori A. (dal 36′ st Zuppel D.). A disposizione: Carretta F. (Portiere), Enyan E., Fekete M., Latagliata M., Lucatelli I. (Portiere), Serio S., Vapore A., Yakubiv S.

PICERNO: Summa E. (Portiere), Pagliai G. (dal 1′ st Novella M.), Garcia R., Gilli M., Guerra W., De Ciancio R., Gallo A. (dal 45’+1 st Ciko S.), De Cristofaro A. (dal 1′ st Esposito E.), Albadoro D. (dal 24′ st Diop A.), Graziani V., Murano J. (dal 38′ st Biasiol E.). A disposizione: Allegretto A., Ceccarelli T., Ciriello V., Esposito A., Maiorino P., Merelli D. (Portiere), Pitarresi F., Santarcangelo A., Savarrese M.

Reti: al 29′ st Diop A. (Picerno) .

Ammonizioni: al 8′ st Macca F. (Virtus Francavilla), al 19′ st Carella F. (Virtus Francavilla) al 12′ st Novella M. (Picerno), al 43′ st Graziani V. (Picerno).













