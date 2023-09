DIRETTA/ Virtus Francavilla Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (3 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Virtus Francavilla Picerno. Negli ultimi anni abbiamo assistito a otto incroci tra queste due squadre, precisamente a partire da un campionato di Serie D nel 2015-2016: la Virtus Francavilla ha vinto tre delle prime cinque partite, ma poi il Picerno ha ottenuto tre vittorie consecutive e portato il totale delle sue affermazioni a quattro, comandando così nel testa a testa. L’anno scorso si è registrato il successo lucano alla Nuovarredo Arena, nome con cui oggi è conosciuto il Giovanni Paolo II: il gol decisivo era arrivato proprio al 90’, con un colpo di testa di Rubén Garcia.

Come detto, sono tre le vittorie della Virtus Francavilla che nel suo stadio ha festeggiato soltanto una volta: bisogna tornare a quella stagione di Serie D, dopo un pirotecnico 5-2 in Lucania i biancazzurri avevano ottenuto un 3-1 casalingo. Reti di Anibal Montaldi e Antonio Picci nel primo tempo; Pietro Mariano Gerardi aveva accorciato le distanza, ma la Virtus Francavilla aveva trovato anche la terza rete di giornata grazie a un destro di Andrea Risolo. Vedremo adesso come andranno le cose nella prima giornata del girone C di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Picerno sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Picerno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO: LA PRIMA PER LE DUE SQUADRE!

Virtus Francavilla Picerno, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Riparte la stagione di due possibili outsider del campionato: nella scorsa stagione Virtus Francavilla fuori d’un soffio dai play off a causa di quattro sconfitte consecutive nel finale di regular season, l’ultima sul campo della Viterbese.

Play off ai quali ha invece partecipato il Picerno dopo una brillante stagione, avventura nella post season che si è chiusa però con la sconfitta nel derby contro il Potenza. Il 16 aprile scorso il Picerno ha vinto l’ultimo precedente disputato in casa della Virtus Francavilla in campionato, l’ultimo successo dei pugliesi tra le mura amiche contro la formazione lucana risale invece al 3-1 del 3 aprile 2016, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Picerno, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Greco, Yakubiv, Monteagudo, Caporale; Carella, Macca, Giorno, Fornito, Nicoli; Artistico, Polidori. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Summa; Pagliai, De Cristoforo, Gallo, Murano, Gilli, Graziani, Garcia, Albadoro, Guerra, De Ciancio.

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











