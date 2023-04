Video/ Virtus Francavilla Picerno (0-1) gol e highlights: Garcia vale i 3 punti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO (0-1): BENE GLI OSPITI

Tra Virtus Francavilla e Picerno termina 0 a 1 con la rete arrivata al 91′. Già nel primo tempo partono meglio gli ospiti, alla ricerca continua degli spazi per trovare la via della rete, che però non arriva nei primi 45 minuti. Alla ripresa, ancora la formazione di Longo a farsi vedere in avanti. Al 51′ l’occasione più importante con l’assist di Guerra per Golfo che però di testa non inquadra bene la porta. Ancora Picerno al 61′: Albadoro serve bene d’Angelo che con un rasoterra colpisce il palo di Romagnoli, a terra. Intorno al 70′ si abbassano leggermente i ritmi, con le due formazioni che risentono della stanchezza dopo aver spinto tanto.

Dopo una buona prestazione da parte del Picerno, senza gol fino al 91′, gli ospiti riescono ad andare in gol, condannando la Virtus Francavilla alla sconfitta. È di Garcia la rete che vale la vittoria, con un colpo di testa che arriva dopo numerosi tentativi da parte della squadra ospite alla Nuovarredo Arena. La vittoria è meritata e cercata per gli ospiti, in controllo di gara per larghi tratti. Nel corso del secondo tempo, prima della rete, la Virtus Francavilla era riuscita a salvare sulla linea di porta un tentativo degli ospiti, questa volta di Golfo. Grandi occasioni anche all’88’ e 90′, fino al gol decisivo di Garcia nel primo minuto di recupero, che vale i tre punti.

VIDEO GOL VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO: IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Romagnoli A., Caporale A., Idda R., Solcia D., Pierno R. (dal 45’+2 st Ejesi R.), Di Marco T., Macca F., Carella F. (dal 1′ st De Marino D. dal 24′ st Tchetchua G.), Cisco A. (dal 23′ st Karlsson O.), Maiorino P., Patierno C.. A disposizione: Milli J., De Marino D., Negro D., Karlsson O., Tchetchua G., Ejesi R., Manarelli D., Prinelli L., Yakubiv S.

PICERNO: Albertazzi M., Pagliai G., Ferrani M., Garcia R., Guerra W., Gallo A., De Cristofaro A., D’Angelo M. (dal 32′ st Emmausso M.), Golfo F. (dal 42′ st Reginaldo), Santarcangelo A. (dal 14′ st Diop A.), Albadoro D. (dal 31′ st Ceccarelli T.). A disposizione: Rossi M. Diop A., Ceccarelli T., Emmausso M., Reginaldo, Allegretto A., Gammone A., Gonnelli L., Monti N.

Reti: al 45’+1 st Garcia R. (Picerno)

