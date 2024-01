Video/ Virtus Verona Atalanta U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Ghislandi! (Serie C, 6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA ATALANTA U23: LA SINTESI

Allo Stadio Gavagnin-Nocini l’Atalanta U23 supera in trasferta la Virtus Verona per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Modesto partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ con una conclusione imprecisa di Cissè. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri perdono prematuramente per inforutnio Awua, rimpiazzato da Muhameti già al 24′, mentre i padroni di casa guidati al tecnico Fresco replicano fallendo alcune occasioni interessanti con Casarotto fra il 29′ ed il Casarotto e con Begheldo tra il 32′ ed il 41′.

Nel secondo tempo i bergamaschi tornano a proporsi in attacco con un paio di giocate del subentrato Muhameti, incapace però di insaccare la sfera sia al 54′ che al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro gli orobici riescono a passare in vantaggio al 72′ grazie alla rete messa a segno da Ghislandi, sfruttando l’assist offertogli da Muhameti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Demirovic da un lato, Del Lungo, Palestra e Bonfanti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono all’Atalanta Under 23 di salire a quota 33 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Virtus Verona non si muove, rimanendo ferma a 28 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA ATALANTA U23: IL TABELLINO

Virtus Verona-Atalanta U23 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Ghislandi(A).

Assist: 72′ Muhameti(A).

VIRTUS VERONA (3-5-2) – Sibi, Ruggero, Cabianca, Mazzolo; Faedo, Mehic, Begheldo, Metlika, Manfrin; Gomez, Casarotto. A disposizione: Zecchin, Voltan, Danti, Zarpellon, Ntube, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Vesentini, Menato, Ambrosi. All.: Fresco.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2) – Vismara; Varnier, Bonfanti, Del Lungo; Ghislandi, Gyabuaa, Awua, Palestra; Cortinovis; Cissè, De Nipoti. A disposizione: Gelmi, Avogradi, Berto, Muhameti, Italeng, Capone, Solcia, Sidibe, Di Serio; Masi, Regonesi, Diao. All.: Modesto.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 42′ Del Lungo(A); 74′ Palestra(A); 90’+3′ Demirovic(V); 90’+6′ Bonfanti(A).

