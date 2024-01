Video/ Virtus Verona Legnago Salus (1-1) gol e highlights: pari con Zanetti! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA LEGNAGO SALUS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona le squadre di Virtus Verona e Legnago Salus si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini sembrano faticare nel creare reali pericoli alle rispettive difese avversarie ma i padroni di casa guidati da mister Fresco si affacciano in zona offensiva verso il 28′ con una conclusione alta sopra la traversa provata da Vesentini. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Casarotto, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Buric su Gomez, sebbene sia poi costretto al cambio per infortunio con Danti già al 38′.

Gli ospiti allenati dal tecnico Donati reagiscono però al 45′ trovando il gol del pareggio per merito di Zanetti, lesto nell’approfittare di un errore commesso da Faedo. Nel secondo tempo i biancoblu suonano la carica al 51′ con una conclusione di Rocco bloccata a terra dall’estremo difensore Voltan. Nell’ultima parte dell’incontro la Virtus manda alto di testa con Ceter all’80’ e sul fronte opposto Martic non combina di meglio all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Drigo, proveniente dalla sezione di Portogruaro, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gomez, Faedo, Cabianca e Ruggero da un lato, Fortin dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno di campionato permette alla Virtus Verona di salire a quota 32 ed al Legnago Salus di portarsi a 27 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA LEGNAGO SALUS: IL TABELLINO

Virtus Verona-Legnago Salus 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 32′ RIG. Casarotto(V); 45′ Zanetti(L).

VIRTUS VERONA (3-4-1-2) – Voltan, Mazzolo, Daffara, Faedo, Cabianca, Ruggero, Demirovic, Metlika, Zarpellon, Gomez, Casarotto. Allenatore: Fresco.

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2) – Fortin, Viero, Pelegatti, Van Rasbeek, Rocco, Zanetti, Motoc, Boci, Noce, Buric, Martic. Allenatore: Donati.

Arbitro: Mattia Drigo (sezione di Portogruaro).

Ammoniti: 35′ Gomez(V); 44′ Faedo(V); 45’+1′ Cabianca(V); 45’+2′ Fortin(L); 80′ Ruggero(V).

