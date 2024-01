DIRETTA/ Virtus Verona Legnago (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In Virtus Verona Legnago Salus scaligeri in piena zona play off, rendimento un po’ altalenante nell’ultimo periodo per la formazione allenata da Luigi Fresco ma l’ultima vittoria ottenuta in casa dell’Alessandria ha consolidato il settimo posto della Virtus Verona, che si trova in perfetto equilibrio tra gol fatti e realizzati, 23 in entrambi i casi. Più indietro il Legnago Salus, altra formazione della provincia di Verona che animerà dunque questo “piccolo” derby scaligero.

Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque per il Legnago che ha pareggiato le ultime due sfide contro Arzignano e Padova. Anche per il Legnago 23 gol fatti e 22 subiti, che hanno però fruttato 5 punti in meno nonostante un gol subito in meno. Dal 2016 a oggi Virtus Verona e Legnago Salus si sono affrontate 9 volte in campionato tra Serie D e Serie C: mai il Legnago ha vinto, con 4 pareggi e 5 vittorie (compreso l’1-4 dell’andata in questa stagione) della Virtus. (agg. di Fabio Belli)

VIRTUS VERONA LEGNAGO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Verona Legnago sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Verona Legnago sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO, OSPITI IN DIFFICOLTA’

La diretta Virtus Verona Legnago, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I rossoblu hanno ottenuto i tre punti nell’ultimo turno di campionato battendo 1-0 in trasferta l’Alessandria, decisivo Casarotto su rigore. La Virtus è attualmente settimo a 31 punto in 21 gare.

Il Legnago non vince dal 3 dicembre contro la Pro Sesto, 1-0 di Rocco, ma al tempo stesso da quel giorno ha perso solamente una partita delle cinque successive. Questo poiché i biancoazzurri hanno pareggiato ben quattro partite: due 0-0 contro Alessandria e Padova, due 1-1 con Novara e Arzignano. Il Legnago è 13esimo a +3 dalla zona retrocessione.

VIRTUS VERONA LEGNAGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Legnago vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Voltan, terzetto arretrato con Ruggero, Cabianca e Mazzolo. In mediana giocheranno Demirovic, Daffara e Metilka con Zarpellon e Faedo esterni. Davanti Gomez e Casarotto.

Il Legnago replica con il 3-4-1-2. Tra i pali Fortin, in difesa Sbampato, Pelegatti e Noce. Agiranno larghi Muteba e Zanetti con Diaby e Baradji al centro. Franzolini sarà invece il trequartista disegnato alle spalle della coppia Giani e Rocco.

VIRTUS VERONA LEGNAGO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Legnago danno favorita la squadra di casa a 1.90. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 3.05 con il 2 fisso a 4.25.

L’Over 2.5 è dato a 2.50 contro l’1.47 del segno opposto con la medesima soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.62.

